Фильм о «Чуде на кукурузном поле» снимет Сарик Андреасян, автор супергеройских «Защитников»

Режиссер Сарик Андреасян и пилот-герой Дамир Юсупов. Фото: instagram.com/sarik_andreasyan

История о «чуде на кукурузном поле» все-таки получит экранизацию. Новости об этом появлялись и ранее. Но только сегодня, 14 октября, стало известно, кто же займет кресло режиссера. Им станет Сарик Андреасян, который, например, поставил супергеройский фильм «Защитники» - российский ответ зарубежным «Мстителям». Об этом он уже поспешил сообщить на своей странице в Инстаграм, где даже опубликовал совместную фотографию с пилотом Дамиром Юсуповым, который и посадил летом 2019 года падающий самолет на кукурузное поле под Москвой.

- На фотографии вместе со мной герой России Дамир Юсупов. Дамир командир воздушного судна Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего успешную аварийную посадку под Жуковским 15 августа 2019 года! - написал Сарик Андреасян. - Именно об этом замечательном человеке, о его героизме и жизни мы снимем кино следующим летом. Будем ждать когда созреет кукуруза и сценарий который пишет Алексей Гравицкий.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку на кукурузное поле в августе 2019 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режиссер отметил, что собирается снять духоподъемный фильм, в котором будет место и для любви.

- Как сказал бортпроводник Дмитрий Ивлицкий «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»! Пожелайте нам удачи! - сказал Сарик Андреасян.

О том, кто сыграет самого Дамира Юсупова, пока не сообщается. Но, например, в «Непрощенном», фильме Сарика Андреасяна о том, как в 2004 году Виталий Калоев убил авиадиспетчера, из-за которого в авиакатастрофе погибли его родные, главного героя сыграл Дмитрий Нагиев.

- Я далек от кинобизнеса, но пообещал посмотреть предложенные фильмы «Землетрясение», «Непрощенный», чтобы ознакомиться с творчеством режиссера, - написал Дамир Юсупов на своей странице в Instagram. - Мне нравятся фильмы, основанные на реальных историях, поэтому я согласился посодействовать и быть консультантом. Более года назад мне от другого человека поступило предложение создать фильм, но предложенный сценарий был вымышленным и сильно отличался от правды, поэтому пришлось отказать.

Дамир Юсупов признался, что помогает сценаристу при подготовке материала. Сам фильм, с его слов, будет рассказывать о непростом пути человека к исполнению своей мечты – стать летчиком.

- История о хрупкости бытия. О том, как близость смерти стряхивает с людей наносную шелуху и возвращает им ясность восприятия, - говорит Юсупов. - Экранизацией займётся кинокомпания братьев Андреасян.

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