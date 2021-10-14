Офтальмологи ответили, сколько часов в день можно использовать гаждеты ребенку

Фото предоставлено пресс-службой МНТК «Микрохирургия глаза»

В этом году Всемирный день зрения отмечается 14 октября. Желаем всем детям оставаться здоровыми, а всем родителям еще раз напоминаем о необходимости профилактики офтальмологических заболеваний. Вместе с Екатериной Наумовой, заведующей отделением охраны детского зрения №1 Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», врачом -офтальмологом обсудим заболевания, которые могут привести к снижению зрения, слабовидению или слепоте.

Важно помнить, что все идет из детства и профилактика всегда лучше, чем лечение болезни.

Маленький ребенок не только не умеет ходить и говорить, видит он тоже на уровне новорожденного. Лишь с ростом и развитием он получает зрительный опыт. Дети очень редко жалуются на снижение зрения. Ребенок просто не понимает есть ли у него отклонения от нормы. Так как же тогда выявить ту или иную проблему?

Фото предоставлено пресс-службой МНТК «Микрохирургия глаза»

Сигналами о нарушении зрения могут быть: привычка близко садиться или подходить к телевизору, прищуривание, при рассматривании далеко расположенных объектов, приближение тетради или учебника к лицу, низкий наклон при письме. Явным признаком нарушения является косоглазие. Если родители заметили перечисленные состояния, необходимо в кратчайшее время обратиться к врачу-офтальмологу.

Человечество повсеместно становится близоруким. Это адаптация глаза к современным условиям жизни, к длительному использованию зрения в близь. Чтобы не упустить момент, и избежать в будущем серьезных осложнений высокой миопии, необходимо завести привычку проходить обследование с ребенком каждый год, лучше в конце лета или осенью. Ведь дети, как цветочки, очень активно растут летом.

Стандартно при осмотре врача проверяется острота зрения по таблице. Производится рефрактометрия- для определения параметров глазного яблока. Офтальмоскопом исследуется глазное дно и оптические среды глаза. Выявляется соответствие нормам развития.

Более глубокое обследование проводится при снижении зрения, при выявлении отклонения от возрастных норм. При необходимости доктор выписывает очки, назначает аппаратное лечение или, если необходимо, направляет на хирургическое вмешательство.

В целях профилактики проблем со зрением, следует помнить, обучение в школе неслучайно начинается с семи лет, а не с пяти или трех. К этому возрасту глаз дозревает и готов к более продолжительной нагрузке. Чтобы сохранить детское зрение и прийти в школу без отклонений очень важно в дошкольном возрасте правильно распределять зрительную нагрузку: во-первых, чаще смотреть вдаль, в теплое сухое время проводить максимум времени на улице, если погода не позволяет, практиковать игры у окна - рассматривать с малышом машины, соседей, гуляющих во дворе собачек и кошечек.

Фото предоставлено пресс-службой МНТК «Микрохирургия глаза»

Глобальный вопрос современности ребенок и гаджеты. Можно ли использовать смартфон для игр или просмотра мультфильмов, и если можно, то сколько по времени? – задаются вопросом родители.«Нисколько не можно» - отвечают офтальмологи. Занять ребенка в маленьком возрасте телефоном или планшетом легко и удобно для родителей, но не очень физиологично для глаз ребенка. Даже с началом школьного периода, когда некоторые задания требуют выполнения с помощью гаджетов, старайтесь, минимализировать нагрузку на глаза. Используйте большой экран с высоким разрешением, скачивайте аудиокниги, устраивайте частые перерывы для прогулок и физической активности.

И это ещё не все проблемы, из области офтальмологии, с которыми могут столкнуться родители и дети. Подробнее об особенностях детского зрения и мерах профилактики слушайте на сайте https://radiokp.ru/ekaterinburg 14 октября в 13.00.