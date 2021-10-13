Здание «Колизея» в Екатеринбурге хотят за 350 миллионов переделать в культурный центр

Фильмы в «Колизее» уже несколько лет не показывают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший кинотеатр «Колизей» может получить новую жизнь, как театр. В историческом здании планирует начать свою работу «Екатеринбургский театр современной хореографии», известный также, как «Провинциальные танцы». Сегодня, 13 октября, его руководители рассказали депутатам Гордумы Екатеринбурга, как может измениться «Колизей» после этого.

- Нам бы хотелось, чтобы «Колизей» был не совсем традиционным театральным зданием, - рассказала депутатам Ольга Паутова, директор «Екатеринбургского театра современной хореографии». – Хочется, чтобы он не действовал по алгоритму, по которому работают театры, когда двери открывают при спектакле и спешат закрыть после него. Нам бы хотелось, чтобы пространство здания на первом этаже и в фойе было открыто для широкой аудитории.

Без реконструкции не получится сделать доступ на второй этаж для людей с ограниченными возможностями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Провинциальные танцы» это один из первых хореографических театров в России. Они выступают в России и мире с 1990 года и шесть раз получали Национальную театральную премию «Золотая Маска». Но у них до сих пор нет своего помещения. Репетировать они вынуждены в ЦК «Урал», декорации хранить в разных местах города, а выступать в Театре юного зрителя.

По задумке, если «Колизей» отдадут для работы «Провинциальных танцев», то здесь будут также проводиться выставки, будет работать кафе.

В здании может появиться кафе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В качестве кулис мы предлагаем сделать панели, которые могут перемещаться вдоль стены. Из них можно композицию выстраивать, - говорит Ольга Паутова. – Эти же панели могут быть экранами, которые заменят материальные декорации.

Но есть и сложности. Без реконструкции не получится сделать доступ для людей с ограниченными возможностями на второй этаж.

- Тогда часть нашей программы на втором этаже становится невозможной. Это может быть решено, но тогда это будет не приспособление здания, а реконструкция. Мы на распутье, - говорит Ольга Паутова. – Это длительно и удорожает работы. Нам нужны будут строительная и охранная экспертиза.

Сейчас в здании временно работает Екатеринбургский театр кукол, пока его основное здание на ремонте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По задумке, в 2022 году «Провинциальные танцы» доработают документацию, необходимую для приспособления здания. В 2023 году пройдут строительно-монтажные работы.

- В ходе заседания депутаты договорились обратиться в Администрацию Екатеринбурга с предложением заложить в бюджет средства на разработку проектно-сметной документации по проведению реконструкции «Колизея» в 2022 году. По предварительной оценке, работы обойдутся в 300-350 миллионов рублей, - уточняют в пресс-службе Городской Думы.