Путешествия, скандалы, откровения и победы: Что покажет Областное телевидение в новом сезоне?

Фото предоставлено пресс-службой ОТВ

СКАНДАЛЫ В ЭФИРЕ

Скандальные темы, яркие образы и современные декорации – на Областном телевидении запускается новое ток-шоу с Евгением Ениным. Алкоголь, секс, абъюз, громкие преступления, резонансные происшествия в регионе.

- В новом шоу «Все говорят об этом» обсуждают темы, которые волнуют каждого, - говорят редакторы программы. - Ведущий программы Евгений Енин умело «дирижирует» героями, чтобы дело не дошло до драки. Гости эфира рассказывают свои откровенные истории с шокирующими подробностями. Секс на первом свидании и убийство при самообороне, публичное обнажение и возвращение смертной казни — темы, которые заставляют нас смотреть, слушать и спорить. А эксперты дают советы: куда бежать, если избивает муж, как защититься от ложного обвинения в педофилии. В каждой программе есть непримиримые оппоненты, которые сойдутся в телестудии.

Шоу «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ» с 18 октября по будням на ОТВ в 20:30.

Фото предоставлено пресс-службой ОТВ

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ СНЯТЬ МАСКУ?

Все мы в разные моменты жизни надеваем на себя «маски», и совсем не медицинские. ОТВ предлагает избавиться от ограничений и стать собой в новом психологическом телешоу «Снимаем маски». Стать участником программы и получить консультацию психолога в эфире может любой желающий.

Герои программы делятся своими откровенными историями, переживаниями и проблемами. А разобраться с этим грузом помогают ведущие – квалифицированные психологи. До конца программы мы не видим лица героя, а в финале он должен принять непростое решение: снять маску или остаться в ней. Кто из героев отважится открыть лицо перед аудиторией, зрители узнают, досмотрев программу до конца. А заодно и услышат что-то полезное для себя: по мнению авторов программы, все наши проблемы в той или иной степени схожи.

Шоу «Снимаем маски» с 18 октября на ОТВ, со вторника по пятницу 17:30.

Фото предоставлено пресс-службой ОТВ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА УРАЛЕ?

Где на Урале можно найти зубы акулы, зачем жители тундры мажут морошку маслом и какой мост построила женщина? Ответы на эти вопросы знают агенты нового тревел-шоу «Навигатор» на ОТВ. Они расскажут и покажут, что посмотреть на Урале, как добраться до природных достопримечательностей и сколько стоит организовать путешествие. А ещё поделятся рецептами уральской кухни и расскажут, где это можно попробовать.

Профессиональные путешественники, краеведы, историки, туристы и тревел-блогеры в эфире делятся впечатлениями, знаниями и лайфхаками. Ведущие и гости «Навигатора» испытали на себе все трудности, нашли лёгкие пути и самые яркие туристические места. Такой Урал вы ещё не видели! Смотрите «Навигатор» и путешествуйте, даже лёжа на диване. А лучше – берите на заметку и повторяйте маршруты.

«Навигатор», по будням в 18:00 в на ОТВ.

Фото предоставлено пресс-службой ОТВ

ВСЕМ СПОРТ!

Прямые трансляции домашних матчей «Автомобилиста» можно посмотреть по телевизору, соблюдая все ковидные ограничения. А с этого сезона болельщиков ждут комментарии специалистов и мнения экспертов. Для фанатов футбола тоже есть новая программа – «Футбольный Урал». Теперь на ОТВ выходит сразу несколько телепроектов, посвящённых ключевым спортивным событиям региона.