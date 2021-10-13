«Сообщили о теракте по пермскому сценарию»: екатеринбургский монтажный колледж оцепили из-за угрозы стрельбы

Около 30 минут учащиеся сидели в закрытых кабинетах. Фото: емколледж.рф

Днем 13 октября екатеринбургский монтажный колледж был оцеплен Росгвардией. Причиной стало сообщение о готовящимся теракте. К счастью, информация, поступившая в полицию, оказалась фейком.

- Поступило сообщение из ОП № 5 о готовящемся теракте по пермскому сценарию, - объяснил «КП» заместитель директора колледжа по правовым вопросам Максим Сивков. – Мы оповестили учащихся и преподавателей по громкой связи. Все заперлись в кабинетах, в коридорах никого не было. Через 30 минут стало понятно, что информация не подтвердилась. Сейчас проверочные мероприятия завершены, колледж работает в обычном режиме.

В пресс-службе свердловского управления Росгвардии пока не комментируют инцидент.

Напомним, что в результате нападения на Пермский государственный университет пострадали 43 человека. Шестеро погибли. Семерых наиболее тяжелых пациентов отправили в Москву. За их жизни борются в Центрах Пирогова, Вишневского и Бурденко.