Первая половина октября на Среднем Урале выдалась теплой Фото: Евгения ГУСЕВА

13 октября в Екатеринбурге столбик термометра поднимется до + 14 градусов. Такое Бабье лето для октября – редкое явление. Поэтому, уральцы могут на время отложить теплые вещи и зонты. Сильных осадков на этой неделе в Екатеринбурге не предвидится.

Однако, по словам главного синоптика ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р» Галины Шепоренко, уже на следующей неделе в Свердловскую область придет непогода.

- У нас почти весь октябрь – Бабье лето, еще ни одного дождя достойного не было. Половина месяца уже прошло, и он был теплый. Похолодание ожидается после двадцатых чисел. Будет понижение температуры и осадки в виде мокрого снега. По климатическим, средним многолетним данным, в октябре в области идут осадки в виде снега. Погода вполне комфортная. Большого снега не ожидается. На этой неделе будет теплее, чем обычно +10…+14 градусов днем. Ночью также будет плюсовая температура, - рассказывает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Для Свердловской области теплая погода в октябре - редкость Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптик отметила, что для Урала такая теплая погода в октябре – редкость. Это явление повторяется не каждый октябрь. Сейчас в области снег перепадает в горных районах, в Кушве, Североуральске. По прогнозу на сервисе «Яндекс.Погода» в Екатеринбурге эта неделя с 11 по 17 октября будет пасмурной. Не исключены и кратковременные дожди. В среднем температура воздуха на неделе днем будет + 13 градусов, а ночью плюс 5.

Самая благоприятная погода для прогулок будет в среду, 13 октября, как обещает сервис, в этот день будет +14 градусов и солнечно. Выходные будут пасмурными, но без осадков, и термометры покажут +9…+11 днем, а ночью +3.