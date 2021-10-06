Осенью медики рекомендуют прививаться и от клещевого энцефалита Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области еще до пандемии осень считалась традиционным периодом для вакцинации. Где поставить прививку от коронавируса в Екатеринбурге, а где от гриппа, конечно, сейчас самые популярные вопросы, но не стоит забывать и о профилактике других заболеваний.

Эпидемиолог, заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал, какие прививки рекомендованы свердловчанам осенью.

ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Поставить прививку от клещевого энцефалита в Екатеринбурге лучше всего осенью, несмотря на то, что тема вакцинации обычно поднимается весной. Вакцина имеет несколько компонентов и ставятся они с разницей в несколько месяцев, поэтому, если прививаться осенью, как раз к майским праздникам иммунитет успеет выработаться.

– Если человек вообще не прививался от клещевого энцефалита, рекомендую сделать первую прививку осенью, где-то в октябре, вторую – в феврале – марте. Тогда уже к майским праздникам человек будет защищен от клещевого энцефалита, – уточнил Александр Харитонов.

Ревакцинация через 9 – 12 месяцев.

Схема такая – чтобы поставить прививку против клещевого энцефалита в Екатеринбурге осенью, нужно записаться в поликлинику по месту жительства, оплатить вакцину (стоимость 395 – 465 рублей за ампулу «Клещ-Э-Вак» или «ЭнцеВир») и зайти в процедурный кабинет. Прививку поставят, если нет противопоказаний.

Противопоказаниями к вакцинации от клещевого энцефалита могут быть вирусные заболевания, онкология, патология почек или печени, ишемическое поражение сосудов или сердца, эпилепсия, сахарный диабет обоих типов и эндокринные патологии.

Если вакцины нет в наличии в поликлинике, придется в течение часа сходить в аптеку с направлением от медицинского работника, купить ампулу, принести ее в медкабинет и поставить прививку в Екатеринбурге.

Бесплатно поставить прививку против клещевого энцефалита в Екатеринбурге могут только детям, в возрасте, начиная с 1 года и 3 месяцев.

Александр Харитонов пояснил, что для пенсионеров в Екатеринбурге пока нет в наличии бесплатной вакцины и сроки ее поступления в медицинские учреждения не известны.

Как сочетать с вакциной от ковид или гриппа?

– Совмещение прививок от гриппа и клещевого энцефалита допускается. Но я рекомендую ставить клещевой энцефалит отдельно, потому, что вакцина потяжелее, – пояснил Харитонов.

Вакцину против коронавируса ни с какой другой сочетать нельзя, рекомендуемый период между прививками – 1 месяц.

Эпидемиолог порекомендовал осенью прививаться против пневмококковой инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ

Также эпидемиолог порекомендовал осенью прививаться против пневмококковой инфекции, в первую очередь, пожилым людям. Желательный период ревакцинации для взрослых – каждые 5 лет.

Ее стоимость в поликлинике составляет 2008 рублей 60 копеек за ампулу (в аптеке «Живика» по данным на 6.10.2021).

Сочетание вакцин по аналогии с прививкой против клещевого энцефалита.

Справка

Пневмококк – это бактерия, поражающая верхние дыхательные пути. Тяжелая форма инфекции может привести к бронхиту, пневмонии, артриту, отиту, синуситу, менингиту и даже сепсису. Медики Екатеринбурга рекомендуют поставить прививку, чтобы снизить риск заражения и тяжелых форм инфекции.

Напомним, что показания и противопоказания к прививкам следует обсуждать с лечащим врачом.

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