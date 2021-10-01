Где сделать прививку от гриппа в Екатеринбурге и Свердловской области с 1 по 10 октября

Прививку от гриппа можно ставить всем, кроме кормящих мам и людей с острым инфекционным и неинфекционным заболеванием Фото: Иван МАКЕЕВ

В сентябре 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области стартовала вакцинация против гриппа. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов объяснил, кому она необходима, а также где ее можно поставить в Екатеринбурге и Свердловской области 2021.

Прививку от гриппа можно ставить всем, кроме кормящих мам и людей с острым инфекционным и неинфекционным заболеванием или с обострением хронических заболеваний.

– Прививку необходимо ставить, чтобы защитить себя от тяжелого заболевания гриппа, – рассказывает Александр Харитонов, – если у вас недостаточно крепкая иммунная система, после вакцинирования вы можете заболеть, но болезнь будет протекать в более легкой форме.

Прививку от гриппа в Екатеринбурге и Свердловской области в 2021 можно поставить в поликлиниках в прививочных кабинетах, а также в пунктах вакцинации в торговых развлекательных центрах. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и прививочный сертификат. Дополнительную информацию можно узнать на сайте Профилактика.ру.

Прививка против гриппа ставится бесплатно детям от 6 месяцев до 18 лет, студентам, призывникам, пожилым людям от 60 лет, медикам, педагогам и людям с хроническими заболеваниями за счет Федерального бюджета в рамках Национального календаря. За счет средств работодателя или за свой счет прививаются люди, работающие на предприятиях, в сфере торговли и общественного питания.

Сегодня есть много отечественных вакцин. Для взрослого населения ставится бесплатно вакцина «Флю – М», для детей и беременных женщин – «Ультрикс Квадри». Но можно ставить любую отечественную вакцину.

– После прививки в течение суток нельзя мыть место инъекции и надо себя поберечь, как обычно после любой прививки: вести спокойный образ жизни: свежий воздух, здоровое питание и хороший сон, – дополняет эксперт.

На прошлой неделе в Екатеринбурге прививки ставили в торговых центрах «Гринвич», «Мега», «Алатырь» и других, в аэропорту «Кольцово», страховой медицинской компании «АСТРАМЕД-МС», «УГМК Здоровье».

Прививку от гриппа в Екатеринбурге и Свердловской области в 2021 можно поставить в поликлиниках в прививочных кабинетах Фото: Иван МАКЕЕВ

График пунктов вакцинации, где можно поставить прививку от гриппа в Екатеринбурге и Свердловской области на неделю с 1 по 10 октября 2021 будет опубликован позднее. 1 октября вы еще можете успеть сделать прививку по следующим адресам:

Екатеринбург

ТЦ «Омега», пр. Космонавтов, 41 — 1 октября с 14:00 до 18:00;

ТЦ «Белка», пр. Космонавтов, 86 — 1 октября с 16:00 до 19:00;

ТРЦ «Академический», ул. Краснолесья, 133 — 1 октября с 12:00 до 18:00;

ТРЦ «Гринвич», ул. 8 Марта, 46 — 1 октября 10:00 до 15:00;

ТЦ «Мега», ул. Металлургов, 87 — 1 октября с 15:00 до 20:00;

ТРК «Парк Хаус», ул. Сулимова, 50 — 1 октября с 15:00 до 19:00;

ТРЦ «Кировский», пер. Сиреневый бульвар, 2 — 1 октября с 15:30 до 19:30;

«УГМК Здоровье» — с 08:00 до 20:00. Прием врача перед вакцинацией бесплатно по полису ОМС.

Нижний Тагил

ТРЦ «DEPO», Свердловское шоссе, 31б, — 1 октября с 16:00 до 20:00.