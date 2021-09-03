Поставить прививку от гриппа можно будет в тех же ТЦ, что и от COVID Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области 3 сентября стартовала вакцинация от гриппа 2021. Первый случай гриппа в Екатеринбурге был выявлен еще в августе.

– Вирус гриппа в августе может грозить высоким ростом заболеваемости и тяжелыми последствиями. К тому же возможна микст-инфекция: два возбудителя у одного пациента – это реальная ситуация. Это возможно. В этом случае последствия будут тоже тяжелыми, – считает главный эпидемиолог города Александр Харитонов. – Новых штаммов вируса гриппа мы не ожидаем. Все эти штаммы введены в состав существующих вакцин. Временить с прививкой против гриппа нельзя. Сейчас самое время привиться, пока нет высокой заболеваемости по острым респираторным заболеваниям, и пока мы идем со снижением заболеваемости коронавирусной инфекции.

В медицинских учреждениях Свердловской области уже идет подготовка к вакцинации от гриппа 2021 – распределяют 1 млн 300 доз противогриппозного препарата для взрослых «Флю-М» и «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин.

Рассказываем, как принять участие в вакцинации от гриппа 2021 в Екатеринбурге.

Детям будут ставить прививки от гриппа только в поликлиниках и школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТОИМОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА 2021

Стоимость вакцинации от гриппа в 2021 году составит 300 – 400 рублей за ампулу. Как и в прошлые годы, платить нужно только за препарат. Записаться на вакцинацию можно в поликлиники города и области бесплатно.

Абсолютно бесплатная вакцинация от гриппа 2021 в Екатеринбурге доступна детям от 6 месяцев до 18 лет, пожилым жителям – от 65 лет, медикам, педагогам, сотрудникам транспортной и коммунальной сферы, студентам и призывникам.

Эксперт уточнил, что пока в городе и области нет платной вакцины – после 15 сентября должны привезти «Гриппол+», а по импортным вакцинам пока нет информации.

– Вероятнее всего, это связано с тем, что в первую очередь идут поставки в рамках национального календаря по госзаказу, – уточнил Харитонов.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА 2021 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Пункты вакцинации от гриппа 2021 в Екатеринбурге начнут работу в понедельник, 6 сентября. Прививки будут ставить в мобильных пунктах, тех же, в которых прививают от COVID. Это торговые центры: «Академический», «Гринвич», «Мега», «Максидом», «Парк Хаус», возможно, присоединятся аэропорт Кольцово и Екатеринбургский цирк.

Отменять вакцинацию от коронавируса в Екатеринбурге не планируют – работа будет идти параллельно.

В городском центре медицинской профилактики уточнили, что пока в торговых центрах будут прививать только взрослых, причем бесплатно:

– Для детей вакцинация от гриппа по-прежнему только в детских поликлиниках и медицинских кабинетах образовательных учреждений.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА 2021: КАК СОЧЕТАТЬ С ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID

– Микст-инфекция существует в практике и два возбудителя у одного пациента совершенно реальная ситуация, – пояснил эпидемиолог Александр Харитонов.

По его словам, в 2020 году доминировал COVID, но в 2021 году благодаря коллективному иммунитету он стал слабее, а грипп был выявлен на территории Среднего Урала еще в августе, это чревато ростом заболеваемости и тяжелыми последствиями.

Как сочетать вакцинацию от гриппа 2021 в Екатеринбурге с вакцинацией от коронавируса?

Все просто. Разница между прививками должна быть не менее месяца. При этом не важно, какую из вакцин ставить первой. Временной промежуток отсчитывается от второго этапа вакцинации от COVID, если она была первоочередной.

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