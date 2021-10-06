«Это все равно ничего не изменит»: екатеринбуржцы отреагировали на введение в Свердловской области свободных зон от Сovid-19

Свердловчане рассказали, как относятся к введению свободных зон от Сovid-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 октября Губернатор Свердловской области в своем Instagram заявил о том, что в регионе в скором времени появятся свободные зоны от коронавируса. К подобным мерам власти решили прибегнуть после того, как в регионе ухудшилась эпидемиологическая обстановка, связанная с COVID-19.

- Это будут места, где смогут присутствовать полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости. Это будут театры, рестораны и спортивные площадки. Присутствующие смогут чувствовать себя там в безопасности, - отметил глава региона.

Без QR-кодов и ПЦР-тестов свердловчан перестанут пускать в театры, рестораны и на концерты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня также в свердловском управлении Роспотребнадзора рассказали, что без QR-кода жителей Свердловской области не пустят в музеи, концертные и выставочные залы, санатории, базы отдыха, бассейны, тренажерные залы и другие организации с массовым посещением людей.

«Комсомолка» спросила, а готовы ли к таким мерам сами жители Екатеринбурга? И тут горожане поделились на два лагеря. Одни считают, что вакцинация всего населения просто необходима. По их мнению, чтобы побороть пандемию, государство должно идти на крайние меры.

Кто-то уверен, вакцинация всего населения просто необходима. Фото: Никита Щукин

- Мне кажется, это немного поспешно, но в целом вполне справедливо. Если свободные зоны от ковида будут работать, как и должны работать, то это будет прикольно. В любом случае с пандемией нужно что-то делать, потому что коронавирус сам по себе не уйдет. И, я надеюсь, что все меры, принимаемые государством, положительно повлияют на эту ситуацию. Я сам и сам привился, и соблюдаю все меры, - говорит один из опрошенных нами мужчин.

Другие же убеждены, что введение в области свободных зон от Covid-19 – это дискриминация в обществе, ведь каждый должен сам для себя решить, ставить прививку или нет. На его решение не должны влиять внешние ограничения, такие, как запрет на посещение любимого ресторана или долгожданной премьеры в театре, только потому, что у тебя нет прививки или антител к вирусу.

Многие убеждены что введение свободных зон от Covid-19 – это дискриминация в обществе. Фото: Никита Щукин

- Прививаться или не прививаться, это мое личное дело, а так получается, что меня заставляют прививаться. Это дискриминация полнейшая. Я вот не привит и не собираюсь. И ради того, чтобы ходить в театры и музеи, я делать прививку тоже не готов, - говорит другой молодой человек.

Но многие также абсолютно уверены, что создание таких мест, в которых могут присутствовать полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости, никак не изменит ситуацию в стране. Ведь те же вакцинированные в любом случае будут посещать не только свободные зоны от Covid-19, но и другие общественные места, в которых все также будут контактировать с людьми, не сделавшими прививку от коронавируса.

Одна из свердловчанок считает, что введение таких зон не улучшит ситуацию в области. Фото: Никита Щукин

- Я не вижу в этом необходимости, потому что не думаю, что это как-то повлияет на статистику заболеваний, а лишь создаст лишний стресс для людей. Лучше бы у нас в городе появились такие места, в которых люди бы собирались и не говорили про ковид, и вот они бы назывались свободные от Covid-19 места, - делятся мнением горожане.

А есть и те, кто находится в полном смятении от всего происходящего, которые все еще не решили для себя, что же лучше, поставить вакцину или ходить с риском подхватить опасный вирус.

Некоторые свердловчане все еще не решаются поставить прививку. Фото: Никита Щукин

- Трудно сказать, правильно это или нет. Прошло слишком мало времени с начала пандемии, и тем более, с того, как появились вакцины. Я не знаю, кто прав, тот, кто делает прививку, или то, кто не делает, - признается один из жителей Екатеринбурга.

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Напомним, что с 1 октября в Свердловской области введена обязательная вакцинация для сотрудников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих. Постановление об этом уже подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

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