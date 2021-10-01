Евгений Куйвашев: в Свердловской области появятся свободные зоны от COVID-19

В Свердловской области вводят свободные от коронавируса зоны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области в своем Instagram заявил о том, что в регионе в скором времени появятся свободные зоны от коронавируса.

- Это будут места, где смогут присутствовать полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости. Это будут театры, рестораны и спортивные площадки. Присутствующие смогут чувствовать себя там в безопасности, - отметил глава региона.

К подобным мерам власти решили прибегнуть после того, как в регионе ухудшилась эпидемиологическая обстановка, связанная с COVID-19. Последние дни в Свердловской области ежедневно выявляют больше 500 новых случаев заболевших (по данным за 30 октября заболевание выявлено у 526 человек). Более того, 30 октября был побит антирекорд по количеству смертей от коронавируса - за сутки скончались 43 человека.

Кроме того, с 1 октября в Свердловской области введена обязательная вакцинация для сотрудников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих. Постановление об этом уже подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

Напомним, что в Москве QR-коды начали действовать с 28 июня 2021.