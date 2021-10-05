В Свердловской области реализуется уникальный просветительский проект - электронная книга «Русский язык: Россия - Родина - Урал»

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Проект реализуется Уральской гильдией преподавателей русского языка как иностранного при поддержке Министерства образования Свердловской области под руководством Алексея Михайловича Боталова.

Проект направлен преимущественно на школьников-мигрантов. У многих из этих детей есть не только трудности в освоении русского языка. Основной сложностью для детей-мигрантов становится вхождение в языковую среду региона. Знакомство с культурно-информационными особенностями Урала.

«Зачастую дети из семей мигрантов, особенно если в этих семьях не говорят на русском языке, остаются вне сферы обучения. Не могут осваивать материал наравне с русскоговорящими сверстниками. Электронная книга «Русский язык: Россия - Родина - Урал» призвана помочь такой категории детей. Это не учебник русского языка, а учебник, способствующий культурно речевой адаптации детей и подростков в регионе, - разъясняет суть проекта методист-куратор Просвиринина Ирина Сергеевна.

Проект адресован школьникам от 7 до 18 лет

Проект адресован школьникам от 7 до 18 лет. Материалы и задания электронной книги погружают в основные общественно-политические, культурные и природные реалии региона. Знакомиться с ними можно как в полном объеме, так и брать для изучения отдельные темы, при этом они не будут вырваны из контекста.

«Это целенаправленная подача материала, - комментирует Ирина Сергеевна. - Надеемся, что проект будет интересным не только для самостоятельного изучения дома, но и для внеклассной работы в школе. И учителя будут его активно использовать, беря в работу книгу полностью или выбирая отдельные темы, либо применять итоговые задания по темам из проекта для проведения викторин, интеллектуальных игр, конкурсов».

Темы и задания электронной книги «Русский язык: Россия - Родина - Урал» подобраны не только с учетом возрастных особенностей школьников, но и с учетом современных реалий. В проект включены аудио- и видеоматериалы, мультфильмы, викторины и даже караоке. А раскрытие некоторых тем происходит на основе современных музыкальных направлений, стрит арта, граффити. Над разработкой тематики трудится целая команда креативных авторов. В их числе Кутяева Ульяна Сергеевна и Михайлова Ольга Андреевна.

«В первую очередь необходимо подчеркнуть, что проект направлен на помощь в адаптации детей, которые уже какое-то время находятся в среде носителей русского языка. Мы не стремимся научить азам языка. Наша аудитория - это дети, которые уже используют русский язык на бытовом уровне. Но при этом им не хватает знаний и навыков для формирования грамотной устной и письменной речи. Темы проекта помогают расширить и углубить знания об истории Урала и культуре народов, проживающих на его территории. Материал будет интересен всем: и взрослым, и детям. Ведь зачастую и родители-мигранты имеют неполную компетенцию в этих вопросах», - рассказывает о проекте Кутяева Ульяна Сергеевна.

В первую очередь, проект направлен на помощь в адаптации детей, которые уже находятся в среде носителей русского языка

«Наша электронная книга - это не обычный учебник, а скорее диалог с детьми. При раскрытии тем и разработке проверочных заданий мы ориентировались на то, что могло бы быть интересно современным школьникам. Так, кроме стандартных заданий, направленных на проверку уровня усвоения материала, появились необязательные, творческие задания. Такие как - допеть караоке, снять видео на тему и выложить его на своих страницах в соцсетях, разучить танец по схеме», - рассказывает о работе над проектом Михайлова Ольга Андреевна.

В настоящее время проект проходит апробацию в школах. Его организаторы собирают обратную связь от учителей и организаторов образовательного процесса.