Варламов о главе комиссии по молодежи Екатеринбурга Любови Борковой: «Что-то среднее между Екатериной Фурцевой и Долорес Амбридж»

Блогер отметил, что женщину можно похвалить за то, что она не знает Моргенштерна Фото: екатеринбургская городская дума/скриншот

Блогер Илья Варламов вслед за Иваном Ургантом и Ксенией Собчак подключился к обсуждению 73-летней Любови Борковой, назначенной на пост главы комиссии по молодежи гордумы Екатеринбурга. Свое мнение он высказал в шоу на YouTube-канале «Че Происходит». Илья Варламов удивился, что работать с молодежью поставили немолодую женщину.

- Что касается этой свердловской бабушки - то она 43 года проработала учительницей, а еще возглавляла профсоюз учителей в своем районе. Думаю, вы представляете, что творится в голове у человека советской закалки и бывшего учителя. Вот эту бабушку депутаты гордумы поставили рулить молодежной политикой, - рассказывает Варламов.

Блогер отметил, что чего ждать молодежи Екатеринбурга стало понятно из первого же интервью новой главы комиссии по молодежи.

- Любовь Павловна там прошла по лихим 90-м, американцам и Макдональдсам, прочитала лекцию о вреде революции и пользе патриотического воспитания и рассказала о каких-то подпольных клубах, существующих в городе. А еще призналась, что никогда не слышала про Моргенштерна, впрочем, за это можно и похвалить, - заявил Варламов. - С одной стороны бабушку очень жалко, с другой судя по интервью и взглядам она представляет собой что-то среднее между Екатериной Фурцевой и Долорес Амбридж из Гарри Поттера.

Блогер также отметил, что по Любови Борковой «жестко прошелся» Иван Ургант. Напомним, телеведущий предложил называть ее «Любовь Пална или еще проще - баба Люба» и высмеял ее, за то, что она рассказала, что не понимает интернет и не пользуется соцсетями. Также шоумен вместе с соведущим обсудили, что 73-летняя Любовь Боркова должно быть видела похороны Сталина, и будет теперь использовать этот опыт в работе с молодежью.

- Ведь, как говорится, кто похороны Сталина видел, того клипами Моргенштерна не испугать, - пошутил тогда Иван Ургант.

Известно, что Любовь Боркова после выпуска телешоу очень расстроилась и не сдержала слез, когда рассказывала журналистам о своей реакции на слова Урганта.

Напомним, что Ксения Собчак в своем youtube-канале «Осторожно: Собчак» также высмеяла Любовь Боркову и назвала ее «Новым Бастрыкиным (прим.ред - председатель СК РФ) с лупой».

Ранее спикер Гордумы Игорь Володин, который поддерживал назначение Любови Борковой, заявил «КП Екатеринбург», что ее критика может быть связана с выборами.

- Я думаю, что это может быть связано с выборами. Все началось после них. До этого ведь пост занимала Арбузова Галина Никандровна. Она ушла из жизни в 73 года. Борковой Любовь Николаевне 73 года. То есть ничего не поменялось на самом деле, - объяснил он.

Володин отметил, что комиссия по молодежи, которую возглавила Любовь Боркова, занимается не молодежной политикой, а образованием. Комиссия, по его словам, только контролирует процесс. Также он добавил, что она назначена председателем комиссии временно и у нее даже нет зарплаты, подчеркнув, что Любовь Боркова очень расстраивается, так как она старается, а люди отвечают насмешками.