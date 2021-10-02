Собчак вслед за Ургантом высмеяла 73-летнюю главу комиссии по молодежи из Екатеринбурга: «Новый Бастрыкин с лупой»

Собчак уверена, что жизнь молодежи в Екатеринбурге теперь ухудшится. Фото: скриншот видео на youtube-канале «Осторожно: Собчак»

Телеведущая Ксения Собчак высмеяла назначение на пост председателя комиссии по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной политики Гордумы Екатеринбурга 73-летней Любови Борковой. Об этом журналистка высказалась на своем youtube-канале «Осторожно: Собчак».

- Вот у нас были танцплощадки, сейчас у них один Макдоналдс. Духа патриотизма нет, весь мат от этих компьютеров, школьные шутинги – это влияние Америки, видеоигр и интернета. Я, правда, в этом не разбираюсь, но должна быть цензура! – спародировала Боркову Собчак.

Телеведущая уверена, что жизнь молодежи в Екатеринбурге теперь ухудшится.

- К вам, слушателям подкастов и читателям электронных книг, придет условно новый Бастрыкин с новой лупой, - заявила Собчак.

В пресс-службе екатеринбургской городской думы отказались от комментариев. А вот спикер Гордумы Игорь Володин, который поддерживал назначение Борковой, заявил «КП Екатеринбург», что критика может быть связана с выборами.

- Я думаю, что это может быть связано с выборами. Все началось после них. До этого ведь пост занимала Арбузова Галина Никандровна. Она ушла из жизни в 73 года. Борковой Любовь Николаевне 73 года. То есть ничего не поменялось на самом деле, - объяснил он.

Володин отметил, что комиссия по молодежи занимается не молодежной политикой, а образованием.

- Молодежной политикой занимается администрация города, а комиссия Борковой только контролирует процесс, - добавил спикер Гордумы.

Володин подчеркнул, что Любовь Боркова занималась образованием 50 лет. По его словам, она назначена председателем комиссии не на постоянной основе и у нее даже нет зарплаты. Также он напомнил, что за ее назначение проголосовали единогласно все депутаты, не было ни одного воздержавшегося.

- Глупо, что высмеивают такого человека, который приносит пользу для общества. Пускай это останется на совести у того, кто это делает, - заключил Володин.

Также он рассказал, что Боркова очень расстраивается. Ведь на ее положительные действия и старания люди реагируют насмешками.

Сама Боркова заявляла в СМИ, что пользуется соцсетями только по работе и не знает, кто такой Моргенштерн. после этого над ее назначением стали смеяться.

Иван Ургант пошутил, что молодежь будет называть Боркову «Любовь Пална или еще проще - баба Люба». Фото: скриншот выпуска «Вечерний Ургант»

Телеведущий Иван Ургант высмеял назначение 73-летней Любови Борковой на должность председателя комиссии по развитию образования, науки, спорта и молодежной политике гордумы Екатеринбурга. В выпуске «Вечернего Урганта» на Первом канале он пошутил, что те, чьими проблемами она будет заниматься, будут называть ее: «Любовь Пална или еще проще - баба Люба».

В Екатеринбургской городской думе объяснили, что комиссия принимает все решения коллегиально. Также там заявили, что председатель в первую очередь занимается организацией работы комиссии.

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