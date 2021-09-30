В Екатеринбургской городской думе отреагировали на критику избрания новой главы комиссии по молодежи

Фото: екатеринбургская городская дума

В Екатеринбургской городской думе отреагировали на критику избрания 73-летней Любовь Борковой на должность председателя комиссии по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной политики. Ранее стало известно, что Телеведущий Иван Ургант в новом выпуске «Вечернего Урганта» на Первом канале высмеял назначение Любови Борковой.

Шоумен предложил называть Любовь Боркову так, как ее будут называть те, чьими проблемами она будет заниматься: «Любовь Пална или еще проще - баба Люба».

- Комиссия по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодёжной политике все решения принимает коллегиально. В ее составе семь депутатов. Председатель в первую очередь занимается организацией работы комиссии, - отметили в пресс-службе екатеринбургской городской думы.

При утверждении ее председателем комиссии депутаты проголосовали единогласно. С начала созыва Любовь Боркова была заместителем комиссии, в сфере образования она более 50 лет. Возражений по ее кандидатуре не возникло.