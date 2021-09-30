Иван Ургант высмеял назначение новой главы комиссии по молодежи гордумы Екатеринбурга

Фото: екатеринбургская городская дума

Телеведущий Иван Ургант в новом выпуске «Вечернего Урганта» на Первом канале высмеял назначение 73-летней Любови Борковой на должность председателя комиссии по развитию образования, науки, спорта и молодежной политике гордумы Екатеринбурга.

Шоумен предложил называть Любовь Боркову так, как ее будут называть те, чьими проблемами она будет заниматься: «Любовь Пална или еще проще - баба Люба».

Иван Ургант также обратил внимание на цитату Любови Борковой, в которой она рассказала, что не понимает интернет, в котором «много грязи для подростков», не пользуется соцсетями, редко смотрит телевизор, но слушает радио.

-Какое радио она слушает? - спрашивает Дмитрий Хрусталев.

- Она возглавляет молодежную политику, конечно радио Energy или Studiо 21, - отвечает Иван Ургант.

- Получается, она родилась в 1948 году и видела похороны Сталина, - добавил Дмитрий Хрусталев.

- Ну не знаю, видела ли, но точно помнит. И будет учитывать этот опыт в работе с молодежью. Ведь, как говорится, кто похороны Сталина видел, того клипами Моргенштерна не испугать, - добавил Иван Ургант.

Отметим, что Любовь Боркова стала депутатом гордумы в 2018 году. На своем нынешнем посту она сменила Галину Арбузову, которая скончалась в августе на 74-м году жизни.