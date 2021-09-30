Мечтала о стае обезьян: как жительница Екатеринбурга уживается в двухкомнатной квартире с тремя яванскими макаками

Обезьянок Анастасии зовут Марго, Чита, Антон. Фото: Анастасия Авдейкина

«Три сумасшедших обезьянки» - так называется Тик Ток, который ведет жительница Екатеринбурга Анастасия Авдейкина. Туда она выкладывает видео с Читой, Антоном и Марго. Это яванские макаки, которые живут вместе с Настей и ее мужем Александром в двушке.

ОБЕЗЬЯНКИ НУЖДАЮТСЯ ВО ВНИМАНИИ

- Я бы никому не рекомендовала заводить макак в квартире. Содержать их очень сложно, - улыбается Анастасия. – Но для меня эта была мечта.

Дело в том, что Авдейкина большую часть жизни занимается животными: более 10 лет она была помощником дрессировщика. Поэтому знает, как обращаться с дикими животными. А еще она спасает бродячих кошек и собак. Во время работы в цирке сердце Анастасии покорили яванские макаки. Одну из таких она приобрела 9 лет назад. Назвала ее Читой. Через 6 лет к ней присоединилась обезьянка Марго, а через четыре года Антон.

- Я много себе в чем отказываю, потому что должна дать обезьяне больше. Вместо того, чтобы приобрести себе что-то нужное, сделать ремонт в квартире, я купила Чите сестру и брата, чтобы у них была полноценная стая и Чита не скучала, - рассказала Анастасия. У обезьян есть своя комната для развлечений. Они уже воспитанные и знают, что нельзя прыгать на шторы и телевизор, - рассказывает Анастасия. – Самый младший в стае Антон – ему, 2,5 годика. Он еще озорной ребенок, поэтому хулиганит: может, запросто разбежаться и прыгнуть на чайник. Залезает на шторы. Рвет обои. Если не будет воспитания, обезьянки могут перевернуть весь дом!

Из всех троих, Марго самая воспитанная. Фото: Анастасия Авдейкина

Анастасия признается, что воспитание обезьян – это непросто. Они постоянно нуждаются во внимании и траты на таких животных могут достигать до 30 000 рублей в месяц. Два раза в год животные проходят медосмотр и у них берут необходимые анализы.

- Не каждый человек возьмет себе обезьяну, и будет воспитывать ее как ребенка. Некоторые люди покупают себе обезьянку, а с началом полового созревания продают их. Они не справляются с агрессией животного и люди начинают от них избавляться и даже усыплять, - делится Анастасия. – Лично я своих питомцев выкупила у контактного зоопарка. Не хотела, чтобы они попали в курортные города в качестве забавы для туристов.

Раньше Анастасия работала помощником дрессировщика, поэтому знает, как обращаться с дикими животными. Фото: Анастасия Авдейкина

ТРИ ВЕСЕЛЫХ ОБЕЗЬЯНКИ

Анастасия сделала для своих любимцев в квартире большой, просторный вольер. Чита – половозрелая самка и может проявить свой характер, тем самым напугать незнакомцев. Она реже своих сородичей контактирует с людьми, сидит дома и жует виноград. А вообще Чита, Марго и Антон едят фрукты и овощи, любят детские пюре и орехи.

- Я своим «деткам» даю только лучшее. Я могу сама не поесть фрукты, и все отдать им, - признается хозяйка.

Кстати, с обезьянками Анастасии очень любят общаться ее друзья. Иногда даже приглашают их на детские праздники, потому что Марго и Антон очень любят играть с ребятишками. «На выход» у макак есть большая коллекция модных нарядов, сшитых на заказ.

Большую часть времени макаки Анастасии сидят дома, но иногда выезжают на праздники. Фото: Анастасия Авдейкина

- Они едут на праздник в свое удовольствие. Чем больше общения с людьми они получают, тем больше им это нравится. А еще их там угощают фруктами и овощами, - смеется Анастасия.

Пока вокруг бушует коронавирус, Чита, Марго и Антон сидят дома. Но за их жизнью можно последить в Тик Ток на аккаунт «3_crazy_monkeys». Уже сейчас на них подписаны 12 000 человек.