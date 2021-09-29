Многие подписчики Алексея Малинкина уже убедились в необходимости вакцинироваться. Снимок из Instagram Алексея Малинкина. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Две недели жители Екатеринбурга внимательно следили за инстаграмом главного врача 24-й городской больницы Алексея Малинкина. А все потому, что он стал практически ежедневно публиковать там статистику, сколько привитых и непривитых пациентов поступило к ним с коронавирусом, и сколько человек у них умерло от него. Таким образом он решил объяснить уральцам, что сейчас очень важно пройти вакцинацию против COVID-19. Накануне эксперимент со статистикой подошел к концу. По просьбе «КП»-Екатеринбург Алексей Малинкин рассказал о его итогах.

ПРИВИТЫ 40% ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА

- Вы начали вести свою страницу в Инстаграм, как раз когда началась пандемия. И один из первых же постов – снимок коронавирусной пневмонии, сделанный КТ. Но публиковать свою статистику решили только сейчас. Почему?

- Это решение вызвано тем, что население Екатеринбурга демонстрирует крайне низкую активность в вопросах вакцинации.

- Сами вы как давно поставили прививку и болели ли коронавирусом после этого?

- Да, новою коронавирусную инфекцию я перенес в ноябре 2020 года, а вакцинировался препаратом Гам-Ковид-Вак в мае 2021 года. Прививку перенес отлично, после этого коронавирусом не болел. По графику предстоит ревакцинация в ноябре 2021.

Пациентам с поражением легких приходится лежать на животе - так они лучше наполняются воздухом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Насколько правильно вообще вести такую статистику ведь количество привитых гораздо меньше, нежели не привитых. Соответственно и процент попадания в список тяжело больных пациентов у них меньше.

- На сегодняшний день, по статистике порядка 40% взрослого населения города Екатеринбурга привиты от коронавируса, таким образом, группа привитых и непривитых сопоставима.

НЕ ХАЙПА РАДИ

- Как в оперативном штабе отреагировали на вашу инициативу – публиковать статистику по заболеваемости и летальным исходам по 24-й больнице?

- Отреагировали положительно.

- А вы разговаривали с главврачами других больниц Екатеринбурга, или, может, области, не предлагали им вести такую же статистику?

- Данную информацию мы не рассматривали, как хайп. Мы хотели изучить вероятность неблагоприятного исхода в группе вакцинированных и невакцинированных пациентов, и открыто показать результат. Математическая обработка данных показала, что непривитые люди имеют практически в 13 раз больше шанс погибнуть по сравнению с привитыми. Поэтому вакцинация играет очень важную роль в исходе заболевания новой коронавирусной инфекцией.

- В одном из роликов в Инстаграм вы рассказали, что привитые люди тоже болеют, но не умирают. А попадают ли вакцинированные люди в реанимацию на аппарат ИВЛ? И с чем это может быть связано?

- Попадают, но мы не знаем с чем это связано.

- Ведется ли учет тех, кто поступает повторно? Как часто это происходит и, с каким интервалом человек может повторно заболеть коронавирусом?

- Мы перед собой такой цели не ставили. Низкой считается вероятность заболевания коронавирусом в течение 6 месяцев после вакцинации или перенесенной болезни, а за пределами 6 месяцев эта вероятность считается высокой.

Врачам в российских больницах приходится буквально бороться за жизнь пациентов с коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО

- По вашему опыту, как переносят COVID-19 те, кто все-таки поставил прививку?

- Поскольку привитые пациенты реже болеют, крайне редко попадают в реанимацию, то соответственно и саму болезнь они переносят легче.

- Как вы думаете, почему не все сейчас спешат привиться от коронавируса? Может вам попадались убежденные антиваксеры и вам удавалось их переубедить?

- Каждый человек принимает для себя решение о вакцинации самостоятельно. Мы постарались донести до людей информацию о том, что вакцинироваться нужно обязательно!

- Можете ли вы объяснить читателям, благодаря чему вакцинированные люди, если и заболевают, то не умирают?

- Механизм формирования иммунного ответа у пациентов с коронавирусом еще до конца не изучен, поэтому нам остается принять это, как факт.

- Когда коронавирус только пришел к нам, любая новость из больниц была похожа на сводку с фронта, где идут тяжелейшие бои. А на что сейчас похожи «красные зоны», когда каждый день оперативный штаб сообщает о 500 новых случаях заражения?

- С апреля 2020 года 24 больница перепрофилирована в инфекционный госпиталь, где проводится лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. С тех пор мы непрерывно работаем в этом режиме. Многие сотрудники привиты, часть сотрудников сами перенесли эту болезнь, но все они защищены. Можно сказать, что больше чем за год мы уже привыкли к такому режиму 24/7, и я благодарю наших медицинских работников за тяжелый труд, спасибо вам большое!

В оперативном штабе Свердловской области отмечают, что вакцины сейчас предостаточно, но люди отчего-то уже не так охотно идут прививаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НИКОГДА НЕ БЫЛО НЕДОСТАТКА КИСЛОРОДА

- Делаете ли вы КТ привитым пациентам? Насколько снимок легких вакцинированного отличается от снимка легких невакцинированного пациента?

- Коронавирусная пневмония у привитых и непривитых пациентов ничем не отличается. Компьютерную томографию мы делаем всем без исключения в соответствии с временными клиническими рекомендациями.

- Как сейчас лечат пациентов с коронавирусом? Год назад, например, много говорили о таких препаратах, как триазавирин, и о переливании плазмы крови переболевших людей тем, кто еще болеет. Сейчас появилось что-то другое?

- Мы лечим пациентов в соответствии с временными клиническими рекомендациями, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации. На данный момент действует 12 версия. (В сентябре Минздрав России уже в 12-й раз обновил документ, в котором сообщается, как врачам проводить профилактику, диагностику и лечение коронавируса. Например, какие препараты теперь нельзя давать пациентам, а какие можно. Кроме того, в 12-й редакции появилась информация о вакцинопрофилактике среди беременных, - Прим. Ред.)

- Один из самых впечатляющих роликов, записанных вами – с шеститонной бочкой кислорода, которая «улетает в легкие пациентов ежедневно». А как часто бывало, что даже этого количества кислорода было недостаточно для пациентов?

- У нас никогда не было случаев недостатка кислорода или перебоев в работе кислородного участка, мы тщательно следим за его обслуживанием.

- Собираетесь ли вы продолжать свой проект по статистике в инстаграм?

- Проект завершен, итоги подведены, математически обоснованы. Даже примитивного исследования с небольшой выборкой оказалось вполне достаточно, чтобы сделать заключение о том, что вакцинация играет самую важную роль в исходе коронавирусной инфекции. Поэтому вакцинироваться нужно всем!

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