В Екатеринбурге главный врач местной больницы решил вести честную статистику по COVID-19

Фото: Instagram Александра Малинкина

В Екатеринбурге главный врач больницы № 24 решил вести свою статистику заболевших коронавирусом. Александр Малинкин заявляет, что опубликовывает честные данные. Мужчина записал видеообращение в социальных сетях, в котором призывает уральцев привиться, чтобы избежать летального исхода от заражения COVID-19.

- Болеют или не болеют привитые от коронавируса? – Болеют. Но это не самое главное. Из 42 умерших у нас за прошлую неделю не было ни одного привитого человека, - заявляет Александр Малинкин.

Напомним, в Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 506 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 143 приходятся на уральскую столицу. Также за сутки официально подтверждено еще 36 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 901 человек.