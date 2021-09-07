Главврач Коммунарки Денис Проценко назвал главную проблему российского здравоохранения во время пандемии

Денис Проценко рассказал о главной проблеме, с которой сталкиваются российские врачи в период пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 7 сентября, в Екатеринбург приехал главврач московской больницы №40 в Коммунарке, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог департамента здравоохранения Москвы Денис Проценко. В интерактивном музее «Россия – моя история» Денис встретился с волонтерами Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. На встречу пришли волонтеры-медики, те, кто работал в колл-центрах, добровольцы поликлиник, сотрудники Красного креста.

На встречу пришли волонтеры-медики, те, кто работал в колл-центрах, добровольцы поликлиник, сотрудники Красного креста Фото: Алексей БУЛАТОВ

На встрече Денис Проценко рассказал о главной проблеме, с которой сталкиваются российские врачи в период пандемии. По мнению главврача это - отсутствие лекарств и должной системы лечения и восстановления пациентов, переболевших коронавирусом.

- Сейчас на повестке дня стоит вопрос об отсутствии целенаправленной терапии, - рассказывает Проценко. - Потому что есть несколько противовирусных препаратов эффективных в отношении коронавируса.

В интерактивном музее «Россия – моя история» Денис встретился с волонтерами Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но, к сожалению, нет такой волшебной таблетки, которую человек принял, и все симптомы прошли. А, как вы знаете, последствия у этой болезни очень серьёзные. Ни для кого не секрет, что после ковида у многих людей появляется слабость, утомляемость, забывчивость.

Также на встрече Денис Проценко высоко оценил работу уральских волонтёров, а также обсудил с главой региона нехватку квалифицированных кадров в медицине.

- Чего всегда боятся профессионалы, это того, что на выделенные деньги закупается оборудование, а кто и как будет работать на этом оборудовании — непонятно. Поэтому один из приоритетов — это обучение и подготовка реабилитационных команд, — отметил он. – Но между тем в вопросе реабилитации тяжелобольных Свердловская область — один из лидеров.

Денис Проценко высоко оценил работу уральских волонтёров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свою очередь губернатор Евгений Куйвашев заметил, что регион уделяет повышенное внимание подготовке специалистов для сферы здравоохранения в целом.

Напомним, во время Прямой линии глава региона заявил об увеличении целевого набора в Уральский медуниверситет.

- Сегодня в год мы выпускаем до 400 специалистов. В советское время было 600 специалистов. Мы, безусловно, будем стремиться к этой цифре год от года, — сказал губернатор.