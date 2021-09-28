На Урале завершены поиски срочника, сбежавшего из воинской части

Иван родился в Тюменской области.

В Свердловской области подошли к концу поиски солдата-срочника Ивана Катлинских. Ранее 20-летний молодой человек самовольно ушел из ракетного соединения в закрытом поселке Свободны. При нем был автомат без патронов и штык-нож. Как оказалось, солдат погиб. Информацию об этом уже подтвердили в Центральном военном округе.

- Военнослужащий, пропавший в лесном массиве рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне, обнаружен без признаков жизни, - прокомментировали в пресс-службе Центрального военного округа. - По предварительным данным, смерть наступила в результате несчастного случая - при поражении электрическим током.

По информации военных, солдат в лесу попробовал забраться на опору линии электропередачи, где его и ударило током.

- Личное оружие найдено, - добавляют в ЦВО. - Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия.

Пропажу Ивана Катлинских в части заметили в понедельник 27 сентября - он не явился на вечернее построение. Иван родился в селе Бердюжье в Тюменской области. Друзья говорили, что он хотел служить в армии. Называли его спокойным и дружелюбным.