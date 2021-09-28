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Происшествия28 сентября 2021 15:48

«В армию идти не хотел»: друзья рассказали о сбежавшем на Урале срочнике

Иван Катлинских покинул часть с автоматом Калашникова и штык-ножом
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Иван родился в селе в Тюменской области.

Иван родился в селе в Тюменской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Друзья рассказали о сбежавшем на Урале срочнике Иване Катлинских, который самовольно покинул ракетное соединение в закрытом поселке Свободный. Известно, что солдат ушел из части с автоматом Калашникова без боеприпасов и штык-ножом.

- Насколько я знаю, Ваня в армию идти не хотел, - пояснил друг детства срочника.

Ориентировка на розыск срочника. Фото: СОЦСЕТИ

Ориентировка на розыск срочника. Фото: СОЦСЕТИ

Другой знакомый отметил, что у Катлинских спокойный характер.

- Всегда был спокойный, дружелюбный, общительный. Агрессии не проявлял. По моей информации, он нормально относился к срочной службе, - рассказал на правах анонимности друг Ивана.

Отметим, что Иван Катлинских родился и вырос в селе Бердюжье Тюменской области. В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что срочник заблудился в лесу.

- По предварительной информации, во время проведения учений военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. Военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов. Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия, - сообщили в пресс-службе ЦВО.