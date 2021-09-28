«В армию идти не хотел»: друзья рассказали о сбежавшем на Урале срочнике

Иван родился в селе в Тюменской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Друзья рассказали о сбежавшем на Урале срочнике Иване Катлинских, который самовольно покинул ракетное соединение в закрытом поселке Свободный. Известно, что солдат ушел из части с автоматом Калашникова без боеприпасов и штык-ножом.
- Насколько я знаю, Ваня в армию идти не хотел, - пояснил друг детства срочника.
Ориентировка на розыск срочника. Фото: СОЦСЕТИ
Другой знакомый отметил, что у Катлинских спокойный характер.
- Всегда был спокойный, дружелюбный, общительный. Агрессии не проявлял. По моей информации, он нормально относился к срочной службе, - рассказал на правах анонимности друг Ивана.
Отметим, что Иван Катлинских родился и вырос в селе Бердюжье Тюменской области. В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что срочник заблудился в лесу.
- По предварительной информации, во время проведения учений военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. Военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов. Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия, - сообщили в пресс-службе ЦВО.