«В армию идти не хотел»: друзья рассказали о сбежавшем на Урале срочнике

Иван родился в селе в Тюменской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Друзья рассказали о сбежавшем на Урале срочнике Иване Катлинских, который самовольно покинул ракетное соединение в закрытом поселке Свободный. Известно, что солдат ушел из части с автоматом Калашникова без боеприпасов и штык-ножом.

- Насколько я знаю, Ваня в армию идти не хотел, - пояснил друг детства срочника.

Ориентировка на розыск срочника. Фото: СОЦСЕТИ

Другой знакомый отметил, что у Катлинских спокойный характер.

- Всегда был спокойный, дружелюбный, общительный. Агрессии не проявлял. По моей информации, он нормально относился к срочной службе, - рассказал на правах анонимности друг Ивана.

Отметим, что Иван Катлинских родился и вырос в селе Бердюжье Тюменской области. В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что срочник заблудился в лесу.

- По предварительной информации, во время проведения учений военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. Военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов. Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия, - сообщили в пресс-службе ЦВО.