Солдат уже объявлен в розыск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из воинской части сбежал срочник с автоматом. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил информированный источник. 20-летний юноша проходил службу в Тагильском ракетном соединении в поселке Свободном. При себе у него также имеется штык-нож.

Известно, что данное воинское отделение относится к Ракетным войскам стратегического назначения. В группе информационного обеспечения Ракетных войск не ответили на звонок корреспондента «Комсомольской правды». В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что срочник заблудился в лесу.

- По предварительной информации, во время проведения учений военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. Военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов. Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

В социальных сетях опубликовали ориентировку на розыск срочника. Речь идет об уроженце села Бердюжье Тюменской области Иване Катлинских. В ней отмечается, что солдата с собой автомат Калашникова без боеприпасов.

Ориентировка на розыск срочника. Фото: СОЦСЕТИ

Друзья Ивана считают, что он не мог покинуть расположение части без веских причин.

- Всегда был спокойный, дружелюбный, общительный. Агрессии не проявлял. По моей информации, он нормально относился к срочной службе, - рассказал «КП»-Екатеринбург на правах анонимности друг Ивана.