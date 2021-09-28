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Общество28 сентября 2021 17:05

В комитете солдатских матерей рассказали о сбежавшем на Урале срочнике

Военнослужащего не было на вечернем построении 27 сентября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Автомата не досчитались, когда их сдают после учений

Автомата не досчитались, когда их сдают после учений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В комитете солдатских матерей рассказали о побеге солдата-срочника Ивана Катлинских, который самовольно покинул ракетное соединение в закрытом поселке Свободный. Известно, что солдат ушел из части с автоматом Калашникова без боеприпасов и штык-ножом. В пресс-службе ЦВО предполагают, что военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился.

- 20-летнего срочника не было на вечернем построении 27 сентября. Автомата не досчитались, когда их сдают после учений. Я считаю, что теперь его и искать толком не будут. Автомат нашли, вещи тоже. Полный бардак, - рассказала «Комсомолке» представитель комитета солдатских матерей Урала Ксения Феткуллина.

Иван Катлинских родился и вырос в селе Бердюжье Тюменской области. Его друзья заявляют, что он всегда был спокойным, дружелюбным, общительным парнем. Агрессии не проявлял, но проходить срочную службу не хотел.