В Следственном комитете воздерживаются от комментариев. Фото: СОЦСЕТИ

В Арамиле скончалась 16-летняя школьница Елизавета З. (имя изменено – прим.ред.). Девушка выпала с переходного балкона шестого этажа дома № 69 по улице 1 Мая. Прибывшим на место трагедии врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть несовершеннолетней.

По словам знакомых Елизаветы, перед смертью она общалась с молодым человеком. В следственном управлении СК по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

- Говорят, что полиция нашла плачущего парня в подъезде. У нее было много подруг, но в социальных сетях она была не слишком активна. Даже Instagram не вела. Ужасное несчастье, мы желаем родителям терпения пережить этот ужас, - рассказывают близкие погибшей.

Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» по факту смерти 17-летней жительницы Староуткинска. Аналогичная ситуация в Нижнем Тагиле, где нашли мертвым студента колледжа искусств.

А в Екатеринбурге продолжаются поиски убийцы 21-летней Анастасии Гадировой, чья смерть изначально была похожа на суицид или несчастный случай.