Сказал тихое «Мяу»: На Урале пожарные реанимировали котенка

С котенком все обошлось хорошо. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Вечером, 23 сентября в Невьянске в квартире на улице Малышева произошел пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома. По предварительным данным в квартире из-за короткого замыкания загорелись личные вещи хозяев.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома в спасательных масках 12 человек. В их числе был и хозяин той самой квартиры. Во время спуска мужчина сказал пожарным, что в квартире остался его питомец. Сотрудники МЧС вернулись и обнаружили в ванной бездыханного. Малыш надышался гарью и уже не подавал признаки жизни. Пожарные стали реанимировать котика.

Питомца уже передали хозяевам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

- Домашнего питомца вынесли на свежий воздух и реанимировали, применив непрямой массаж маленького сердечка и воздух под давлением из дыхательного аппарата огнеборца. Тихое "Мяу" оповестило участников спасательной операции о том, что котик будет жить, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас с малышом уже все в порядке, его вернули хозяину.