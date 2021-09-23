Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области в отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела. Фото: скриншот с видео ФСБ

Управление ФСБ по Свердловской области раскрыло подробности спецоперации по задержанию сторонников движения Талибан* в Екатеринбурге. Двое уроженцев Таджикистана вербовали людей, чтобы те согласились совершать теракты с применением холодного оружия и взрывчатки.

Как ранее сообщала «Комсомолка», встречи проходили в квартире на улице Свердлова. Задержали исламистов 8 сентября, помещение по-прежнему опечатано.

- Из незаконного оборота изъято аммиачно-селитренное взрывчатое вещество общей массой порядка 3 килограмм, которое участники ячейки изготовили самостоятельно в целях реализации своих преступных планов, - отметили в пресс-службе УФСБ.

Квартира, в которой задержали исламистов. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Всего силовики провели три операции. Вербовщики и еще трое исламистов уже арестованы, им грозит длительный срок за подготовку теракта. В отношении десятерых иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки.

Возбуждено три уголовных дела.

*Движение Талибан - запрещенная на территории РФ террористическая организация.