Сотрудники силовых ведомств опечатали еще 8 сентября 2021 года Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге квартиру на улице Свердлова, в которой террористы «Талибана»* проводили идеологические встречи и готовили взрывы, опечатали. Об этом сообщает корреспондент «КП Екатеринбург» с места событий.

Штаб-квартиру боевиков сотрудники силовых ведомств опечатали еще 8 сентября 2021 года. Известно, что площадь жилья составляет 45 квадратных метров.

Известно, что площадь жилья составляет 45 квадратных метров Фото: Олег ГАЛИМОВ

Жители дома рассказали корреспонденту «КП Екатеринбург», что не знали о террористах по соседству.

- Вот так вот и живешь, блин, в одном подъезде с террористами! Бородатые были, один раз вещи выносили, - рассказал житель дома на улице Свердлова.

Жители дома не знали о террористах по соседству Фото: Олег ГАЛИМОВ

Также выяснилось, что предыдущим владельцем квартиры был Юрий Щенников. Он скончался в 2019 году в возрасте 57 лет.

Предыдущим владельцем квартиры был Юрий Щенников Фото: Олег ГАЛИМОВ

Напомним, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге пятерых террористов «Талибана»*. По данным источника «КП Екатеринбург», исламисты готовили взрывы и поджоги. Они планировали теракты с использованием аммиачно-селитренного взрывчатого вещества массой в три килограмма.

Вербовкой новых членов запрещенного движения занимался 30-летний местный житель и его 27-летний единомышленник из Таджикистана. В сентябре они завербовали троих южан.

Во время идеологических встреч террористы вели пропаганду радикальных исламистских организаций джихадистского направления. Также они говорили о необходимости ведения вооруженной борьбы с теми, кто не исповедует ислам.

ФСБ возбудила два уголовных дела по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

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