Двое из пяти уже арестованы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативники ФСБ задержали в Екатеринбурге пятерых сторонников движения Талибан*. По данным источника «Комсомольской правды», предполагаемые террористы готовили взрывы и поджоги. В качестве взрывчатки планировалось использовать аммиачно-селитренное взрывчатое вещество массой три килограмма.

Вербовку осуществлял 30-летний местный житель и его 27-летний единомышленник из Таджикистана. В сентябре они смогли завербовать еще троих южан.

- Иностранные граждане планировали террористические акты путем взрывов и поджогов, устрашающих население и создающих опасность гибели людей, - сообщил инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Свои «идеологические встречи» вербовщики проводили в доме на улице Свердлова. В своих речах они на регулярной основе осуществляли пропаганду идеологии радикальных исламистских организаций джихадистского направления, а также необходимости ведения вооруженной борьбы с лицами не исповедующими ислам.

ФСБ возбудила два уголовных дела. Одно из них по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Двое фигурантов уже под стражей, остальные еще ожидают избрания меры пресечения.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в прошлом году на окраине Екатеринбурга была уничтожена террористическая группировка.

*Движение Талибан - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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