У Анастасии остался маленький сын. Фото: СОЦСЕТИ / читатели «КП»

В истории о жестокой расправе над 35-летней пермской туристкой Анастасией Пыхтеевой, которую убили в природном парке «Оленьи ручьи» в конце мая, появился новый поворот. По версии следствия, сбежавший из под домашнего ареста 35-летний рецидивист Алексей Еремеев и его подельница Ольга Васева заметили молодую маму во время сплава и напали на нее, когда та разбила лагерь.

Криминальный дуэт спрятал тело Анастасии в лесу, а потом принялся тратить деньги с ее карточки. Так и попали в объективы камер магазина, когда покупали коньяк и продукты. Задержать убийц удалось через пять дней - все это время они жили в палатке туристки. Обоих отправили в СИЗО. Но, в отличие от приятельницы, Еремеев попытался оспорить арест. Однако его апелляцию не удовлетворили.

Анастасия сплавлялась по Чусовой. Планировала за два дня вернуться к месту, где оставила машину. Фото: СОЦСЕТИ

Изначально ему было предъявлено обвинение по статье «Убийство из корыстных побуждений». Но потом «послужной список» увеличился. У следствия есть основания полагать, что перед тем, как зарезать Анастасию, она подверглась сексуальному насилию. А после этого Еремеев оказал сопротивление при задержании и применил силу к сотрудникам полиции.

- Еремееву предъявлены обвинения по ст. 105 ч.2 п. з; ст. 132 ч.2 п. а; ст. 318 ч.1, - пояснили «КП»-Екатеринбург в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее сообщалось, что рецидивист натравил на полицейских овчарку, которую пришлось застрелить.

- Когда сыщики уголовного розыска вычислили его в лесу, где он прятался, при нем была огромна немецкая овчарка. Вместо того, чтобы добровольно сдаться. он дал команду собаке «Фас!», натравив её на оперуполномоченных, - рассказывает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - После предупредительного выстрела в воздух, выстрел был произведён по животному. Обвиняемый был задержан. Вел он себя, как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы «не при делах».

Убийцы втирались в доверие к Анастасии и даже планировали угнать ее автомобиль. Фото: СОЦСЕТИ

Официальные представители СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют ход расследования уголовного дела. Родственники Анастасии Пыхтеевой заявили, что не знают о новых обвинениях, предъявленных Еремееву.

СПРАВКА

Алексей Еремеев - рецидивист с 15-летним стажем. В 2005 году за изнасилование и разбой его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Затем в 2012-м снова осудили, уже на год, за кражу. А вскоре после освобождения за серию разбоев его лишили свободы еще на восемь лет.

На свободу он вышел лишь в начале 2021 года и уже в феврале вновь оказался на скамье подсудимых. Несмотря на обвинение в покушении на надругательство над ребенком, суд не стал отправлять его в СИЗО.

- К Алексею нареканий не было. Но когда 19 мая сотрудники ГУФСИН проверяли квартиру, в которой он должен был быть, то не нашли его на месте, - рассказал пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. - Утром того же дня он сбежал. Уже 20 мая его объявили в розыск.