«Любят человеческое тепло»: на Урале в детском центре вместе с учениками занимаются питон и удав

В Центре детского творчества города Лесного живет королевский питон по прозвищу Манго и радужный удав - Джуффин. Фото: предоставлено учебным учреждением

Посмотреть на экзотических животных можно не только в зоопарках, но и в учреждениях для школьников. Так, например, в Центре детского творчества города Лесного живет королевский питон по кличке Манго и радужный удав - Джуффин. Учащиеся объединения «Фауна» счастливы, что имеют возможность погладить настоящих змей и поухаживать за ним.

Руководитель группы «Фауна» городского центра детского творчества Ирина Лашук рассказала «КП-Екатеринбург» историю появления такого необычного питомца в стенах учреждения.

- Змею подарили мои бывшие выпускники на Новый год. Они протянули большую, красивую коробку и сказали мне, что это шар. Я, конечно же, думала, что внутри действительно новогодний, елочный шар. Стала открывать коробку, а там внутри был питон. Он свернулся в шар. Королевских питонов на самом деле в природе называют питон – шар, - рассказала Ирина Лашук.

Королевский питон Манго. Фото: предоставлено учебным учреждением

Такой роскошный подарок не удастся просто так приобрести в закрытом городе. Поэтому чешуйчатого Манго купили в Питере и бережно привезли в Лесной. Королевский питон проделал довольно долгий и нелегкий путь.

- Моя студентка училась на эколога в Саратове. Она купила питона в Санкт – Петербурге. Манго был такой маленький. Он прибыл к нам, когда ему было всего полгода. Манго не агрессивный. Он был уже приучен к рукам, узнавал людей по температуре тела и запаху, - поделилась руководительница.

Экзотический питомец по прозвищу Манго за 5 лет стал настоящим любимцем творческого центра. Он обожает греться от человеческого тепла. Дети с удовольствием берут рептилию на руки и даже катают змею на своей шее. Такой подарок от любимых учеников действительно стал воплощением мечты для Ирины Лашук.

- Моя ученица знала, что это была большая мечта иметь такую змею в городе у нас. Кстати, она сама занимается различными рептилиями, - уточнила Ирина Лашук.

Кстати, помимо королевского питона в «Фауне» живет и радужный удав Джуффин. Его передала центру сама руководительница. Удаву уже девятнадцатый год. По словам наставницы, кормление рептилий – занятие далеко не для слабонервных. Змеи едят живых крысят, которых разводят здесь специально на корм. По словам Ирины Борисовны, именно Манго и Джуффин помогают детям преодолевать свои личные страхи.

Радужный удав Джуффин. Фото: предоставлено учебным учреждением

Воспитанники «Фауны» занимаются не только рептилиями. Ребята под руководством своего наставника, биолога Ирины Лашук помогают реабилитировать птиц, пострадавших в природе.