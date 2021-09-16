Связали руки и стянули штаны: на Уралмаше отморозки в масках пытались изнасиловать 17-летнюю девушку

Также у девушки отобрали iРhone Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двое отморозков пытались изнасиловать 17-летнюю девушку. Все произошло на Уралмаше – в районе парка Победы.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, в момент нападения Марина (имя изменено. – Прим. Ред.), которая является студенткой техникума, шла по парку вместе со своим 17-летним приятелем. Парень также является студентом техникума.

Нападение на подростков произошло 8 сентября около 20 часов вечера.

- Со слов девушки, к ним подошли двое мужчина в масках, вооруженные предметами похожими на пистолет. Мужчины напали на них и начали избивать. В ходе нападения неизвестные похитили у девушки сотовый телефон iРhone 11, стоимость которого пострадавшая оценила в 55 тысяч рублей, - рассказал наш собеседник.

В какой-то момент приятель Марины сумел вырваться и убежать, оставив подругу наедине с отморозками.

- Пострадавшая рассказала, что ее повалили на землю, приказали завести руки за спину и связали их пластиковым хомутом. После этого с нее стянули штаны и кроссовки, - уточнил осведомленный источник.

Девушка предполагает, что неизвестных спугнули случайные прохожие, так как они неожиданно скрылись.

После этого избитая девушка в одних носках со связанными руками добежала до будки охранника «Виктори Парк».

Марину госпитализировали. Медики диагностировали у нее перелом кисти, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы лица и многочисленные гематомы по всему телу.

Поскольку пострадавшая является несовершеннолетней, материалы проверки передали из полиции в СК. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по второй части статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия).

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев по данной теме отказались.