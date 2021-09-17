«Друг стоял и снимал на телефон»: 17-летняя девушка, на которую напали на Уралмаше, рассказала, зачем преступники стянули с нее штаны

По факту произошедшего завели уголовное дело о разбое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне мы рассказывали о том, как двое неизвестных в масках напали на 17-летнюю студентку колледжа в парке Победы на Уралмаше. Марина (имена героев статьи изменены. – Прим. Ред.) в этот момент была с другом Дмитрием. Неизвестные сильно избили девушку и отобрали у нее одиннадцатый iРhone.

Как рассказывал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, двое мужчин были вооружены предметами, похожими на пистолет. По словам собеседника, девушке связали руки и стянули с нее штаны, намереваясь совершить изнасилование. Но неизвестных спугнули прохожие. Также наш собеседник рассказывал, что 17-летний Дмитрий во время преступления сбежал, оставив девушку наедине с нападавшими.

«Комсомолке» удалось поговорить с пострадавшей девушкой. Она рассказала шокирующие детали произошедшего.

- Мне нанесли множество ударов по голове. С тех пор у меня проблемы с памятью. Я плохо помню момент нападения и этих парней, - делится Марина.

Информацию о том, что Дмитрий сбежал с места преступления, Марина опровергает.

- Он не сбегал. Находился рядом и снимал происходящее на телефон. Был ли он с ними знаком или нет, я точно не знаю – многие вещи, как в тумане. Но мне показалось, что знаком, - говорит девушка.

По ее словам, после нападения Дима написал ей в соцсетях.

- Он извинился. Сказал, что его заставили снимать на телефон. Сказал, что он этого не хотел, - говорит Марина. – Но я проигнорировала его сообщение.

По словам девушки, с парнем они были просто друзьями. Романтические отношения их не связывали.

- Попытки изнасилования не было. Они стянули с меня штаны, чтобы снять меня на видео. Говорили, что сейчас сожгут штаны и отправят меня голую к людям. Им это казалось смешным, - вспоминает девушка жуткие подробности нападения.

Неизвестные оставили полураздетую Марину со связанными руками. В таком виде ее увидел охранник «Виктори Парк», который вызвал полицию.

Марина не знает, кто и зачем совершил на нее столь жестокое нападение. По словам девушки, неизвестных до сих пор не нашли.

По факту произошедшего завели уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой). По словам Марины, Дмитрий проходит по делу как свидетель. Девушка рассказала, что 17-летний парень в прошлом был судим по статье, связанной с незаконным приобретением наркотиков.

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет. В ведомстве от комментариев по данной теме отказались.