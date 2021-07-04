С заявлением в полицию обратилась мама девочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге объявили в розыск 19-летнего парня, которого подозревают в изнасиловании 16-летней школьницы. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в силовых структурах. По версии следствия, ранее судимый за кражи и угон уралец познакомился девушкой в Сети и надругался над ней. Все произошло в его квартире на улице Крупносортщиков. 30 июня с заявлением в полицию обратилась мама школьницы.

- Вечером 28 июня девушка приехала в гости к новому приятелю. После распития спиртного он изнасиловал ее, с тех пор его никто не видел. Следствие считает, что он умышленно прячется после совершенного преступления, - пояснил инсайдер «КП».

На странице предполагаемого насильника появились комментарии из серии «гори в аду».

Страница разыскиваемого завалена угрозами и оскорблениями. Фото: страница подозреваемого во "ВКонтакте"

По словам знакомых потерпевшей, школьница рассказала о случившемся на своей странице в TikTok.

- Этот человек изнасиловал девушку, она снимала видео в TikTok на эту тему ,где привела доказательства этого: скрины переписки, фото синяков на теле. После этого он стал отрицать это, хотя до этого признавал свою вину в содеянном. Это вызвало большой негатив в его сторону, хоть она и не призывала к этому. Он изнасиловал ее после отказа в интимной близости, - пояснила собеседница «Комсомолки».

Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Санкции статьи предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.