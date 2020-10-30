Расследованием этого дела занимается СК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 38-летний крановщик изнасиловал 32-летнего мужчину, работающего прессовщиком. Все произошло ранним утром 29 октября.

- Мужчины познакомились на остановке на 13-м километре Сибирского тракта. Начали вместе употреблять спиртное. Затем пошли домой в обвиняемому – в квартиру по улице Хвойная - и продолжили распивать спиртное, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Затем двое мужчин легли спать. Примерно в шесть утра один из них проснулся и понял, что его насилуют. После этого пострадавший прессовщик обратился к полицейским, которые передали материалы этого дела в СКР. Следователи завели на кроновщика уголовное дело по части один статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По этой статье крановщику грозит от трех до шести лет колонии.

Стоит отметить, что оба участника этой истории в прошлом были не в ладах с законом. Крановщик имел судимость за кражу и грабеж. В вот пострадавший в прошлом сам имел судимость за изнасилование, а также за кражу, разбой и грабеж.

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