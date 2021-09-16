Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 16 сентября 2021 года

Нагрузка на медицину сегодня остается огромной Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 508 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 137 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заражения COVID-19 подтверждены в Дегтярске, Качканаре, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове, Реже, Кушве и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале на 16 сентября 2021 года составляет 131 725 человек, из которых 121 537 полностью справились с серьезным недугом. За сутки из инфекционных отделений больниц выписано 483 пациента.

Сейчас медики оценивают состояние 567 человек как тяжелое, 385 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 303 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждены еще 36 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 755 человек.