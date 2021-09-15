«Плакали от усталости»: На Урале художники впечатлили бабушек стрит-артом, разрисовав пятиэтажку

Художники столкнулись с непониманием со стороны жителей. Для некоторых такой арт был лишь напрасной тратой денег. Фото: предоставлено Юлией Белоусовой

В Краснотурьинске художники расписали фасад пятиэтажной «хрущевки» около мемориальной площади. Масштабный проект со стрит-артом появился на фасаде дома по улице Мира №8. Команда художников из «Школы живописи Юлии Белоусовой» вместе с руководительницей расписали площадь почти 200 квадратных метров. Стрит-арт носит название «Мне кажется порою, что солдаты…»

- Работу делала я и ученики студии. Полтора года мы готовили эскиз. Мне хотелось максимально сконцентрироваться на том, чтобы объяснить детям, что такое благодарность за мирное небо над головой, - поделилась Юлия Белоусова с «КП-Екатеринбург».

Автор представляет эскиз будущей работы. Фото: предоставлено Юлией Белоусовой

День на масштабное полотно дали предприниматели, горожане, часть выделили из городского бюджета. Некоторые художники работали посменно, но несколько учеников вместе с Юлией прошли весь путь от начала до конца.

- Мы подали документы на проект только в конце августа. Поэтому, у нас было очень мало времени для его реализации. Десять дней мы работали без перерыва. У нас была обычная, влагостойкая, фасадная краска. Это совсем неженская работа. На третий день я просто плакала от усталости, - рассказала художница.

В самом начале работ бабушки из соседнего дома были недовольны и не понимали, почему на фасаде дома появилась такая «абстракция». Фото: предоставлено Юлией Белоусовой

Художники столкнулись с непониманием со стороны жителей. Для некоторых такой арт был лишь напрасной тратой денег. В самом начале работ бабушки из соседнего дома были недовольны и не понимали, почему на фасаде дома появилась такая «абстракция».

- Вначале не было понятно что, это за эскиз. Начало было неясным. А когда на фасаде уже был рисунок, бабушки поменяли гнев на милость, - заметила Юлия.

Когда на фасаде уже был рисунок, бабушки поменяли гнев на милость. Фото: предоставлено Юлией Белоусовой

Это не первая масштабная работа Юлии и ее учеников. В прошлом году они расписывали хозяйственное сооружение, преобразили строительные вагончики. В данный момент, команда взяла перерыв. Хотя, в планах у художников был проект фасада с портретом изобретателя радио – Александра Попова.