Над Уралом пролетела ракета-носитель «Союз-2.1б»

Вспышка была в небе всего четыре секунды. Фото: Евгений Кудымов

Ночью с 14 на 15 сентября над Свердловской областью пролетела вторая ступень ракеты-носителя «Союз-2.1б». Фотограф Евгений Кудымов заснял летящий объект и рассказал, как это было «КП Екатеринбург».

О том, что ракета будет пролетать над Уралом, он узнал из информации на сайте Роскосмоса. Фотограф изучил траекторию движения объекта и специально поехал в деревню Большое Седельниково, чтобы сделать снимок. Он заранее подготовил технику и стал ждать.

- Я специально включил прямую трансляцию с Байконура. Стоял один в поле ночью в темноте, слушал прямую трансляцию. Говорят, что отсоединяется вторая ступень. Думаю: «Вот сейчас она должна появиться». Но я ее не видел, даже подумал, что пропустил ее. Потом смотрю - над горизонтом появилась вспышка. Я успел нажать кнопку на камере, - поделился Кудымов.

Фотограф рассказал, что увидел вторую ступень ракеты-носителя около 23:15. Вспышка была в небе всего четыре секунды.

- На самом деле я удивлен, что вторая ступень попалась мне в кадр. Ради этого одного кадра я и поехал. Вчера лег спать в полчетвертого ночи, - рассказал Кудымов.

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