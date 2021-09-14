«Черные лесорубы» стали причиной отключения света в нескольких районах Екатеринбурга

«Черные лесорубы» обесточили два центра питания в Юго-Западном лесопарке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной отключения электричества в нескольких районах Екатеринбурга стало повреждение кабеля на воздушной линии во время незаконной вырубки деревьев в Юго-Западном лесопарке. Об этом сообщают «Россети Урал».

- Для установления виновников инцидента, которые скрылись с места происшествия, энергетики привлекут правоохранительные органы, - говорится в сообщении.

Поврежден был кабель на воздушной линии 110 киловольт «Петрищевская-Ясная, II цепь» в охранной зоне ЛЭП. «Черные лесорубы» обесточили два центра питания.

Позже специалисты оценят нанесенный ущерб. Энергетики отмечают, что компания, из-за которой произошел сбой работы электросети, должна будет компенсировать затраты на ее восстановление.

Свет пропал 14 сентября в центре города, в Парковом районе, на Ботанике и в Верх-Исетском районе. В городе были обесточены светофоры и образовались большие пробки. В центре Екатеринбурга произошли минимум пять автомобильных аварий.

Света не было в офисах и жилых зданиях. Также на час встало движение трамваев и троллейбусов. В 12:13 удалось восстановить электроснабжение.

После этого инцидента Роспотребнадзор организовал внеплановую проверку социально значимых объектов в Екатеринбурге. Специалисты проверят соблюдение условий хранения вакцины в медицинских организациях. А также они обратят внимание на температуру, при которой хранились продукты питания в детских учреждениях, магазинах и кафе.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка