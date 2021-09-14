Проще и быстрее: в каких случаях и куда жителям Урала лучше ехать на электричке

Планируя поездку на работу, за город, к друзьям или по делам, мы рассматриваем все возможные варианты добраться из пункта А в пункт Б. Но довольно часто забываем про электрички. И совершенно напрасно! Ездить на электричках безопасно, им не страшны пробки, а время в пути всегда можно рассчитать. Ко всему прочему современные электропоезда стали гораздо комфортнее, чем еще несколько лет назад - в них тепло, светло и есть розетки для подзарядки гаджетов. В нашей подборке мы собрали ситуации, для которых поездка на электричке станет оптимальным (а иногда и идеальным!) вариантом.

За грибами

Осенью наступает грибная пора и жители уральских городов массово едут в леса. Если у вас нет секретных мест, отправляйтесь на «тихую охоту» на электричке. Не знаете куда ехать? Загляните в интернет, там грибники делятся местами, где грибов «всем хватит». Например, на электричке можно доехать до горы Волчихи, окрестностей Невьянска, озера Песчаного, скал Петра Гронского. Только одевайтесь подходящим образом - удобная и непромокаемая обувь и одежда. Не забывайте взять дождевик, он на Урале лишним не будет! Обязательно прихватите спички, легкую аптечку (пластырь, зеленка-карандаш) и перекус.

На природу

Когда за окном золотая осень, озера, скалы и леса Среднего Урала - самое красивое место России! Чертово городище и река Чусовая в Свердловской области, Аракульский шихан и озеро Аракуль в Челябинской, хребет Кваркуш и Жигалинские водопады в Пермском крае - по этим шикарным местам стоит прогуляться с друзьями или семьей до первого снега. Поездка накладной точно не будет: с 1 сентября школьники и студенты в уральских электричках могут воспользоваться 50% скидкой, а вплоть до 15 ноября этого года держатели карт платежной системы «Мир» любого банка смогут ездить в пригородных поездах Свердловской пригородной компании с кешбэком 10%. Сумма кешбэка не может превышать 20 рублей за один билет. Жители Оренбургской области при оплате проезда универсальной картой оренбуржца могут рассчитывать на увеличенный кешбэк до 20%. Поезда Свердловской пригородной компании курсируют в Свердловской, Тюменской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях, Республике Башкортостан (участки: Кукшик – Тюбеляс; о.п. 1792 км – Яхино) и Ханты-Мансийском автономном округе, так что вариантов, куда поехать - масса. Важный нюанс: чтобы получать кешбэк за поездки в электричках, нужно зарегистрировать карту, с которой будет оплачиваться проезд, в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru.

В соседние города

Лето прошло, отпуск закончился, а желание путешествовать не пропало? Не отчаивайтесь! Есть масса вариантов, куда съездить на несколько дней, не уезжая далеко от дома. Садитесь на электричку и отправляйтесь в один из ближайших городов, расположенных недалеко от Екатеринбурга. Челябинск, Пермь, Тюмень, Оренбург, Курган… Каждый город хорош по-своему и в каждом есть, свои достопримечательности, красивые места, особенности. Чтобы осмотреть все самое интересное одного-двух дней (в зависимости от города) вполне достаточно. И обстановку смените, и новые места посмотрите, и денег не так уж много потратите - можно воспользоваться кэшбеком при оплате проезда картой отечественной платежной системы «Мир».

На работу и учебу

Электрички отлично походят для тех, кому нужно регулярно ездить с труднодоступной окраины на работу. Особенно это актуально для Екатеринбурга. Городская электричка в уральской столице следует строго по расписанию и не зависит от «пробок» на городских улицах. К примеру, в вечерний «час пик» поездка из центра Екатеринбурга до Вторчермета на автобусе, трамвае и даже личном автомобиле может занять больше часа. На городской электричке (с платформы «Первомайская») – всего 20 минут. А весь маршрут от станции Екатеринбург-Сортировочный до станции Керамик можно проехать менее чем за час. Расписание можно узнать на сайте перевозчика и в мобильном приложении «Пригород».