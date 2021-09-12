Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: последние новости на 12 сентября 2021 года

Общее число зафиксированных в регионе случаев COVID-19 в настоящее время достигло 129 706 Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителей Среднего Урала выявили 506 новых случаев COVID-19.

Как рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, больше всего новых случаев коронавируса выявили у жителей Екатеринбурга (+155).

Общее число зафиксированных в регионе случаев COVID-19 в настоящее время достигло 129 706.

- Состояние 630 госпитализированных оценивается как тяжелое, 420 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 319 – на аппаратах ИВЛ, - уточнили в оперштабе.

В больницах региона находятся 4 277 пациентов, состояние которых врачи оценивают как среднее.

Также, по последним данным, из свердловских больниц выписано 456 человек. Общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, достигло 119 680.

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано 36 случаев смерти больных COVID-19. С момента начала вспышки пандемии в области зафиксировано 5 610 случаев смертей больных коронавирусом.