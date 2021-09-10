В Нижнем Тагиле в аварии пострадал двухмесячный малыш

Пострадавшие в ДТП получили травмы разной степени

В Нижнем Тагиле в ДТП на проспекте Вагоностроителей, 21 пострадали два человека. Один из них – двухмесячный ребенок. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- Водитель автомобиля Hyundai при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ, движущемуся в прямом направлении, допустил с ним столкновение, - говорится в сообщении.

В аварии пострадал 46-летний водитель и двухмесячный малыш, которые были в машине ВАЗ. Они получили травмы разной степени. Ребенок находился в автолюльке.

Оба водителя несколько раз привлекались к ответственности за нарушения ПДД

За рулем Hyundai был 35-летний мужчина. Стаж его вождения составляет 17 лет. В 2021 году он три раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель прошел медосвидетельствование, которое показало, что он был трезв.

Водитель ВАЗ имеет стаж вождения - 21 год. Он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021 году два раза. Сейчас проводится расследование причин ДТП.

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