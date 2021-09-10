Медногорские металлурги - лидеры экономики Оренбуржья

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Областной конкурс «Лидер экономики» проводится в 21-й раз. С каждым годом интерес к нему со стороны бизнес-сообщества растет. Так, число претендентов на награды конкурса в этом году составило порядка девятисот. В числе уже не первый год свои позиции подтверждает Медногорский медно-серный комбинат, где за последние пять лет производство основной продукции выросло с 40283 до 55617 тонн за один календарный год. По итогам работы за 2020 год комбинат уплатил рекордную сумму налогов в бюджеты всех уровней в размере 1,4 млрд рублей (184% к уровню 2019 года).

– За годы действия конкурса сформировался золотой фонд «Лидеров экономики». Это предприятия, которые из года в год улучшают результаты своей работы и неизменно остаются в лидерах. Ориентир нашей совместной с бизнесом работы – достижение национальных целей развития. Важнейшие из них – рост производительности труда, заработной платы работников, сохранение жизни и здоровья людей, - сказал на церемонии награждения Губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Добавим, что обладателем золотого знака «Лидер экономики» для организаций с численностью более 1,5 тыс. человек, помимо Медногорского МСК, стало еще одно предприятие Уральской горно-металлургической компании – Гайский горно-обогатительный комбинат, основной поставщик медного концентрата на ММСК.

– Наши успехи в производственной деятельности – это результат отлаженного взаимодействия с партнерами по УГМК, в том числе и с Гайским ГОКом, свидетельство устойчивой работы коллектива комбината, инвестиций в модернизацию действующего производства, строительства новых объектов, приобретение современного высокотехнологичного оборудования и техники, - подчеркнул генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Вторая награда ММСК – победитель в номинации «Лидер энергоэффективности». На медно-серном комбинате с 2018 года внедрена и успешно действует система энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001, что отражается на эффективной производственной деятельности металлургического предприятия. Так, по итогам работы ММСК за 2020 год в рамках Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности было выполнено девять мероприятий с фактической экономией в 23 млн рублей.

Медногорский МСК как градообразующее предприятие при активной поддержке УГМК вкладывает средства не только в развитие промышленных мощностей. Финансовые средства направляются на развитие материально-технической базы городских учреждений спорта, образования, культуры, здравоохранения и коммунальной инфраструктуры. Среди крупных социальных объектов последних лет - капитальный ремонт поликлиники, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, капитальный ремонт школы искусств. На очереди строительства крытого плавательного бассейна. Эти вложения нашли свое отражение и признание еще в одной награде, врученной Губернатором области главе Медногорска Андрею Нижегородову в номинации «Лучшее муниципальное образование». Участвуя в инвестиционной программе развития территории своей дислокации комбинат создает не только настоящее города Медногорска, но и определяет его будущее.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Отметим, что помимо ММСК в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ООО «Оренбургский радиатор» (г. Оренбург), специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции, и ПАО «Гайский ГОК» (г. Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике.