Депутаты медфракции помогли вакцинировать более семи тысяч екатеринбуржцев

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

Депутаты медицинской фракции гордумы Екатеринбурга открывают новые выездные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. На днях рядом с домом смогли привиться почти 200 жителей микрорайона Юго-Западный (Ленинский район), вакцинацию организовал депутат Дмитрий Николаев совместно с врачами горбольницы №7. В целом за лето благодаря работе депутатов медфракции прививку от коронавируса поставили более 7 000 горожан.

- Такой формат вакцинации оказался очень удобным и востребованным. Люди могут привиться рядом с домом, недалеко от работы, не тратя несколько часов на ожидание в очередях, - сообщил депутат Дмитрий Николаев.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

Прививочная кампания под эгидой медфракции проходит во взаимодействии с врачами городских больниц. Вакцинация в выездных пунктах организована с соблюдением всех санэпидемиологических требований. Предварительно терапевт проводит обязательный осмотр пациентов, измеряет давление, температуру тела, уровень кислорода в крови, выясняет, есть ли противопоказания или хронические заболевания. Инъекцию ставит опытная медсестра.

- Условия в выездных пунктах созданы все те же самые, что и в больнице. Точно также осматриваем, консультируем, ставим прививку. Через три недели приезжаем снова, чтобы поставить второй компонент препарата, - подчеркнула медсестра горбольницы №7 Ольга Корсакова.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

Впервые акцию «Вакцинация в каждый двор» в начале июня провел лидер медфракции Алексей Вихарев. На сегодняшний день в организованных депутатом пунктах прививку поставили несколько тысяч жителей Уралмаша и Эльмаша. Формат оказался востребованным, а идея получила поддержку других парламентариев и была реализована в остальных районах мегаполиса. В Академическом эту работу организовали Анастасия Немец и Николай Смирнягин, в отдаленных территориях Октябрьского района – Михаил Вечкензин и Алексей Мещеряков. Ранее Дмитрий Николаев также помог поставить прививку рядом с домом и жителям Пионерского микрорайона. На Вторчермете вакцинацию во дворе провели совместно Елена Бондаренко и Алексей Вихарев, на ВИЗе – Сергей Мелехин.

- На сегодня мы привили уже более семи тысяч горожан. Учитывая, что медфракция работает всего несколько месяцев, результат хороший. Будем продолжать вакцинацию во дворах до тех пор, пока этот вопрос актуален, пока в нашей стране не появится коллективный иммунитет и здоровье наших граждан снова не будет в безопасности, – подчеркнул председатель медицинской фракции Екатеринбургской городской Думы Алексей Вихарев.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

Отметим, что записаться навакцинацию можно в приемных депутатов медфракции и через их соцсети. График работы выездных пунктов зависит от наличия вакцины в больницах города.

Напомним, депутатская группа «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения Екатеринбурга» была создана в думе весной 2021 года. Сегодня в работе медфракции принимают участие 13 депутатов. Они не только организуют вакцинацию в своих округах, но и оказывают помощь врачам и больницам города. Ранее Алексей Вихарев подарил машину скорой помощи паллиативному центру, автомобиль для доставки врачей – больнице №23, паровой стерилизатор - горбольнице №14, а также передал медучреждениям другую необходимую медтехнику. Михаил Вечкензин приобрел для поликлиники в микрорайоне Исток холодильник для хранения вакцины «Спутник V», благодаря чему здесь начиналась вакцинация в регулярном режиме. Дмитрий Николаев передал поликлинике в Компрессорном пульсоксиметры и тонометры. Ведутся переговоры с другими медицинскими учреждениями города, которым сегодня особенно важна помощь и поддержка.