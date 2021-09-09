Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 8 сентября 2021 года

В Свердловской области сохраняются меры безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 505 случаев заражения коронавируса, из которых 182 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Верхней Синячихи, Ревды, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Карпинска, Нижнего Тагила, Ревды, Первоуральска, Североуральска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших граждан региона с начала пандемии составляет 128 189 человек, из которых 118 266 – полностью справились с заболеванием. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 469 человек.

На данный момент состояние 631 человека медики оценивают как тяжелое, из них 426 пациентов размещены в палатах интенсивной терапии, 342 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от коронавируса погибли еще 34 человека. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 501 человек.