На День учителя в Екатеринбург привезут Олега Газманова за 3 млн рублей

Газманов должен выступить во Дворце молодежи Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Екатеринбург привезут певца Олега Газманова, чтобы он выступил на Дне учителя, 5 октября. Такая информация содержится в заявке от Дворца молодежи Свердловской области на сайте госзакупок.

- Оказание услуг по организации и проведению выступления народного артиста РФ Олега Газманова, - говорится в описании закупки.

В заявке отмечается, что концерт должен пройти в День учителя во время торжественного приема свердловских работников системы образования. Начальная и максимальная цена – 2,9 миллиона рублей.

В договоре указано, что Газманов должен выступить во Дворце молодежи на проспекте Ленина, 1. Концерт запланирован с 12:00 до 15:00. Точное время выберут не менее чем за пять дней до выступления.

Программа народного артиста должна включать не меньше 15 песен и длиться не меньше 90 минут.

Исполнитель закупки должен будет позаботиться об установке концертного, звукового, светового оборудования. Также он займется райдером Газманова. Кроме того, подрядчик будет сам регулировать все вопросы по авторским и смежным правам.

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