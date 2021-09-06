Министры и главы городов займутся исполнением поручений Евгения Куйвашева, данных на «прямой линии»

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Правительство Свердловской области и главы муниципалитетов оперативно займутся исполнением поручений, данных Евгением Куйвашевым во время «прямой линии» с жителями региона, прошедшей в эфире телеканала ОТВ.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков вместе с администрацией Берёзовского городского округа проработает возможность расширения муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов.

Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов совместно с руководством Режевского городского округа изучит вопрос, связанный с загрязнением пруда местными предпринимателями. Министерству здравоохранения поручено разобраться в ситуации в больнице Первоуральска, где долгие годы не было ремонта, и так далее.

Часть вопросов была взята в работу незамедлительно. Например, городские власти в Серове изучили вопрос с потенциальным трудоустройством будущего студента-целевика медицинского университета, который планирует вернуться в родной город, отучившись на врача. Главный врач готов взять его на работу через несколько лет, муниципалитет готов доплачивать 5 тысяч рублей к стипендии, при условии, что молодой человек будет учиться на «хорошо» и «отлично» и действительно вернётся работать в местную больницу.

По данным ведущих прямого эфира, на «горячую линию», а также на специальный сайт КУЙВАШЕВ.РФ поступило около 12 тысяч вопросов. Губернатор заверил жителей Свердловской области: каждое обращение будет отработано, на каждый вопрос специалистами будет подготовлен ответ.