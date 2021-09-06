Губернатор рассказал о планах по газификации домов уральцев до конца года

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев встретился с жителями деревни Шарапова Ирбитского района, где запущен в эксплуатацию распределительный газопровод. Благодаря новой инфраструктуре доступ к сетевому природному газу получили жители 56 домов.ф

По приглашению местной жительницы Веры Терновой Евгений Куйвашев зашёл к ней в гости на чай; теперь в её частном доме есть газ.

- Радуюсь за каждую семью, за каждый дом, в который наконец-то пришёл газ! Эта осень будет для них уже совсем другой – с теплом и комфортом. За 10 лет в Ирбитском районе газифицировано более 1100 домов, есть техническая возможность подключить еще более 3,5 тысяч, так что газификацией здесь будем продолжать заниматься. Всего в Свердловской области в течение 2021 года еще почти 3 тысячи домов получат техническую возможность для подключения. До конца года в эксплуатацию введем 275 километров газопровода. Из федерального и областного бюджетов на это направлено 1,22 миллиарда рублей, — заявил губернатор.

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Для снижения нагрузки и обеспечения доступности природного газа максимальному числу жителей в регионе работают социальные гарантии по компенсации расходов на покупку и установку газового оборудования. Сейчас размер поддержки составляет 70 тысяч рублей, воспользоваться ею могут малообеспеченные граждане, многодетные семьи и пенсионеры. С 1 января 2018 года направлять средства на присоединение своих домов к газовым сетям могут и семьи, получившие областной материнский капитал. Такой возможностью уже воспользовались 43 семьи. В этом году льготы на подведение газа к своим домовладениям уже получили более 900 свердловчан.

Кроме того, по словам Евгения Куйвашева, по поручению Президента Свердловская область приступила к реализации задач по социальной газификации. Под параметры «200 метров до трубы» попадает почти 220 тысяч домов в нашем регионе.