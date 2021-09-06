Во время пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге людей эвакуировали из окон

Спасатели эвакуировали жильцов прямо из окон девятиэтажки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне Компрессорный в Екатеринбурге 6 сентября загорелись электрощитки в подъезде девятиэтажного дома №6 по улице Новая. Из-за этого в подъезде произошло сильное задымление, жильцы дома не могли самостоятельно выйти из квартир на улицу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного спасательной службы в 13:18 по местному времени.

- На площади 4 квадратных метров горели щитовые в подъезде в девятиэтажном многоквартирном жилом доме. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 15 человек. Спасены пожарными 16 человек, из них 4 человека с помощью автолестницы, 12 человек звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Никто из жителей дома во время ЧП не пострадал. Тушить пожар было тяжело из-за сильного задымления в подъезде дома. Локализовать огонь удалось в 13:30, а в 13:36 пожарные сумели ликвидировать открытое горение. На месте пожара работали четыре единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.