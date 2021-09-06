Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 сентября 2021 года

Ограничения в Екатеринбурге и Свердловской области не сняты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 514 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 122 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Березовском, Кировграде, Богдановиче, Дегтярске, Кушве, Камышлове, Карпинске, Ирбите, Каменске-Уральском, Красноуральске, Верхней Пышме и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале - 126 678 человек, из которых 116 891 – полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из госпиталей выписали 443 человека.

На данный момент состояние 646 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 423 из них размещены в палатах реанимации, 337 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от COVID-19 скончались еще 33 жителя Свердловской области. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 398 человек.

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