Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 сентября 2021 года

Ограничения в Екатеринбурге и Свердловской области не сняты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 514 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 122 приходятся на уральскую столицу.
Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Березовском, Кировграде, Богдановиче, Дегтярске, Кушве, Камышлове, Карпинске, Ирбите, Каменске-Уральском, Красноуральске, Верхней Пышме и других населенных пунктах Свердловской области.
Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале - 126 678 человек, из которых 116 891 – полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из госпиталей выписали 443 человека.
На данный момент состояние 646 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 423 из них размещены в палатах реанимации, 337 – подключены к аппаратам ИВЛ.
Также за сутки от COVID-19 скончались еще 33 жителя Свердловской области. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 398 человек.
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